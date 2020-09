Salon de l’Immobilier et de l’Investissement : l’édition du mois d’octobre est reportée à l’automne 2021

Stéphanie Collot : le Salon de l'Immobilier et de l'Investissement passionne !

Le Salon de l’Immobilier et de l’Investissement initialement prévu du 11 au 13 octobre aura lieu du 8 au 10 octobre 2021.

Le Groupe Comexposium, société organisatrice du Salon de l’Immobilier et de l’Investissement initialement prévu du 11 au 13 octobre, annonce le report de l’édition 2020, du 8 au 10 octobre 2021.

Toute l’équipe du Salon de l’Immobilier et de l’Investissement n salon grand public créé en 1985, est restée fortement mobilisée ces derniers mois pour préparer cet évènement de la rentrée tant attendu par les visiteurs franciliens.

Cependant, au vu des différentes évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences,

l’évènement est reporté du 8 au 10 octobre 2021.

Fidèles à leur mission, Comexposium et l’équipe du Salon de l’Immobilier et de l’Investissement continuent de travailler sans relâche pour préparer ce prochain rendez-vous, et offrir aux franciliens l’évènement qu’ils attendent.

Toute l’équipe du Salon – et celle MySweet’immo, partenaire du salon, est impatiente de retrouver les visiteurs investisseurs ou particuliers porteurs de projets immobiliers et partager l’édition 2021.

L’édition précédente du salon, en 2019, a connu un franc succès réunissant 7 500 visiteurs et 71 exposants. 53 conférences et 607 consultations gratuites ont rythmé les 3 jours du Salon.