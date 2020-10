Job : Le limousin recrute et vous attend au grand salon virtuel de l’emploi du 12 octobre au 6 novembre

Nous avons d’énormes difficultés de recrutement, liées à la fois au territoire rural et à la filière qui subit un déficit important de compétences. Nous recrutons régulièrement des mécaniciens, à minima avec un niveau BTS car ces métiers sont très techniques. Nous offrons des conditions de travail les plus favorables possibles et nous investissons beaucoup en formation afin de faire progresser nos équipes.

Vous cherchez un Job ? Pourquoi pas dans le Limousin, région qui offre un cadre de vie exceptionnel et des emplois ! Participez au grand salon virtuel de l’emploi du 12 octobre au 6 novembre prochain. Au programme : plus de 200 offres d’emploi à pourvoir et la participation de plus de 90 entreprises.

“Plus de m², plus de temps pour profiter, plus de convivialité”, le Limousin a beaucoup à offrir. Il incarne une belle alternative sérieuse à la vie ultra-urbaine pour ceux qui songent à changer de vie depuis la fin du confinement. Afin de faire face à une pénurie de salariés dans les entreprises des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse, l’Etat et Pôle Emploi lancent un grand salon virtuel de l’emploi du 12 octobre au 6 novembre prochain.

200 emplois à pourvoir dans tous les métiers

Si les difficultés à recruter pour les entreprises des deux départements Creuse et Haute-Vienne ne sont pas nouvelles, la situation ne s’améliore pas avec le Covid. Ces deux départements comptent des filières d’excellence comme le bois ou la tapisserie pour la Creuse, le cuir, le luxe, l’industrie, la céramique et les matériaux intelligents pour la Haute-Vienne qui elles aussi manquent de candidats.

A tel point que certains dirigeants recrutent en Europe comme François Jullien, de Global Turf France : « J’avais besoin de mécaniciens parlant couramment anglais, nous avons ici une forte communauté anglaise et une ligne aérienne Limoges-Londres qui nous permet d’aller à Londres plus facilement qu’à Paris. J’ai donc recruté 2 mécaniciens anglais qui peuvent ainsi travailler facilement avec nos partenaires américains » témoigne ce chef d’entreprise qui lui aussi a quitté la vie parisienne pour la Haute-Vienne en Limousin.

Christian Rambert est le dirigeant de BL Pro, entreprise spécialisée en vente, maintenance et réparation de machines agricoles. « Nous avons d’énormes difficultés de recrutement, liées à la fois au territoire rural et à la filière qui subit un déficit important de compétences. Nous recrutons régulièrement des mécaniciens, à minima avec un niveau BTS car ces métiers sont très techniques. Nous offrons des conditions de travail les plus favorables possibles et nous investissons beaucoup en formation afin de faire progresser nos équipes. »

Le retour au village en hausse depuis la fin du confinement

On observe une augmentation de 45% de l’intérêt sur internet pour les maisons à la campagne pendant la période de mai à août 2020 par rapport à la même période l’année dernière (données du cabinet C-Ways). C’est sur cette tendance que le territoire s’appuie pour proposer à ces ultra-urbains qui cherchent à s’installer au vert une solution concrète pour passer le pas : un emploi, un accompagnement pour s’installer et une meilleure qualité de vie. Concrètement, le territoire propose un dynamisme culturel et associatif, une campagne verdoyante, la proximité avec l’océan à l’ouest et les volcans à l’Est, des prix de l’immobilier très attractifs et la facilité de se créer un réseau de proximité et d’être bien intégré quand on arrive.

L’avantage est aussi d’avoir en Haute-Vienne une métropole de plus de 200 000 habitants : Limoges, et dans les deux départements des villes de plus de 10 000 habitants très dynamiques : La Souterraine (2H40 de Paris), ou St-Junien… Si certains hésitent encore pour des raisons professionnelles en mentionnant la qualité et l’intérêt de leur travail ou bien les difficultés à évoluer, qu’ils soient rassurés, comme il y a peu de candidats, ceux qui ont un profil en adéquation avec les besoins des entreprises évoluent rapidement. Comme le mari d’Anne-Sophie, traffic manager qui “a trouvé un emploi en un mois” en arrivant de la région parisienne et qui, un an plus tard, a retrouvé son niveau de salaire parisien et a même pris de nouvelles responsabilités.

Un salon virtuel de l’emploi et 35 partenaires d’accueil

Du 12 octobre au 6 novembre prochain, les candidats pourront se connecter au salon virtuel de l’emploi grâce à un simple identifiant et un mot de passe. Une fois connectés, ils pourront postuler directement aux offres et obtenir des rendez-vous en ligne. Tous les secteurs sont en tension : agro-alimentaire (opérateur de production, pilotage de machines…), BTP (électricien, plombier chauffagiste, maçon…), Commerce de gros (mécanicien), Industrie (métallurgie, chaudronnerie, mécanique industrielle…), innovation (informatique, ingénierie, santé…), les candidats auront l’embarras du choix. Et comme en Limousin, on a le sens de l’accueil, ils sont accompagnés par les 35 partenaires des deux départements lors de leur installation : communautés de communes, conseils départementaux, offices de tourisme, etc.

Voici le lien se pré-inscrire. Cliquer sur « tous les salons » puis aller jusqu’au salon « un job pour une vie premium »