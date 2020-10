PODCAST : « Allo Thibault, je fais comment… pour me démarquer de la concurrence ? », avec Thibault Guillaume

Dans ce podcast, Thibault Guillaume, fondateur de VitrineMedia, propose quelques réflexions simples et pragmatiques d’un entrepreneur qui travaille avec les agents immobiliers depuis 15 ans.

MySweetImmo et VitrineMedia vous présentent le 4ème épisode de « Allo Thibault, je fais comment ? ». Dans ce podcast, Thibault Guillaume, fondateur de VitrineMedia, propose quelques réflexions simples et pragmatiques d’un entrepreneur qui travaille avec les agents immobiliers depuis 15 ans.

Episode #4 : « Comment je fais pour me démarquer de la concurrence ? »

La première chose : être clair sur qui vous êtes ! Votre plateforme de marque, votre raison d’être. Quelle est votre promesse client ?

Ne pas regarder uniquement les autres agences de votre ville mais plutôt ce qui se fait en dehors et s’inspirer des meilleurs pour devenir incomparable, incontournable sur votre marché, sur votre secteur

« Et après, comment fait on »?

1- Inventez toute la journée

Créez la différence, innovez, c’est la somme de petites choses, de petits pas, le Kai-Zen. Vous connaissez ? Cela passe par des comportements que l’on favorise en interne. Pour devenir différent, cela demande des petits pas chaque jour, cela demande de l’audace, du courage parfois pour agir dans l’instant mais aussi souvent de laisser germer, accueillir une idée : « on ne fait pas grandir une fleur en tirant dessus ». Vous n’allez pas vivre « eureka » tous les jours, mais vous pourrez réellement transformer votre organisation en intégrant chaque jour des petites améliorations successives.

2- Communiquez

Ne gardez pas vos idées pour vous, partagez les ! Ce qui fait la valeur d’une idée c’est son amplification, son partage, sa mise en œuvre. Une idée seule ne vous mènera nulle part. Pour faire grandir une idée, il faut la partager, rallier autour de vous votre équipe, un commando, vos guerriers qui iront jusqu’au bout pour réaliser avec vous votre ambition.

3- Clarifiez sans cesse la ou vous en êtes »

C’est le briefing. Faites un point tous les jours, un jour par semaine . Ou en sommes nous ? Que voulons nous faire ?Quelles sont les opportunités ? Qu’est ce qui est possible ? Ce processus de clarification continue, cette communication continue entre l’objectif et là où vous en êtes vous permettra d’améliorer votre organisation, de mieux travailler et d’avancer vers vos objectifs !

En résumé



L’immobilier c’est le plus bel endroit pour entreprendre. Encore faut il être capable de saisir les opportunités, de faire les bons choix, et d’agir au bon moment. En résumé pour se démarquer de vos concurrents, régulièrement, interrogez vous :

1- Qui êtes vous ?

2- Grâce a la logique des petits pas, améliorez constamment votre organisation

3- régulièrement, posez vous la question

Ou est ce que j’en suis ?

4- et le bonus : Surtout saisissez les opportunités qui se présentent à vous !