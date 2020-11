Communication efficace avec un écran géant

À la fois lumineux et dynamique, l’écran géant est le support de communication le plus apprécié du moment.

Écran géant : où l’installer et comment en profiter ?

À la télé, dans les journaux, sur internet et même dans la rue : les publicités sont partout et sont toujours plus originales avec un seul et unique but : attirer l’attention des passants, et donc des potentiels clients. Il existe de nombreuses techniques en termes de marketing ou de communication à mettre en place pour essayer de se démarquer de la concurrence, mais si il y a bien un outil qui révolutionne complètement le domaine des supports de

communication, c’est bien l’écran géant. Placé sur la façade d’une grande enseigne, dans la vitrine pour mettre en avant une promotion ou une nouvelle collection, ou tout simplement sur le bord d’une route passante : ces panneaux lumineux et animés sont partout, de Times Square à la zone commerciale de votre ville. Au-delà des entreprises qui cherchent à conquérir le cœur de nouveaux clients, l’écran géant est également de plus en plus plébiscité par les mairies, mais aussi par les associations qui s’en servent pour afficher des informations importantes. Un bon moyen de donner une image moderne et dynamique à sa ville tout en améliorant sa communication.

Pourquoi miser sur la communication extérieure ?

De moins en moins de Français lisent les journaux ou regardent la télé, quant à internet, les bloqueurs de publicité mettent en péril les stratégies de communication mises en place via ce biais. La communication extérieure au contraire continue de plaire aux sociétés, car elle attire un bon nombre de consommateurs, qui ne peuvent tout simplement pas supprimer une affiche ou un écran géant de leur champ de vision. Il est nécessaire de prendre en compte le fait que nous passons de plus en plus de temps en extérieur, que ce soit sur la route ou simplement pour s’aérer, se promener. De plus, ce sont des moments où nous ne sommes pas occupés, notre esprit est libre et donc tout à fait enclin à recevoir une quelconque suggestion d’achat via une publicité que l’on croise sur son chemin. Opter pour un écran géant plutôt que pour une affiche de base permet d’accroître grandement la visibilité de l’information que l’on souhaite mettre en avant grâce au fait que l’image est animée et lumineuse, ce qui attire forcément l’œil des passants même sans qu’ils s’en rendent compte.

À noter également que de plus en plus de ménages font le choix de vivre dans une zone urbaine plutôt que rurale, installer des supports de communication pour sa société ou son

association à l’extérieur dans une ville peuplée est de fait un moyen efficace de toucher une grande partie de la population locale.

Comment choisir et installer l’écran géant ?

Installer un écran géant sur la façade de son magasin ou dans sa ville ne signifie bien évidemment pas venir installer une télévision là où on le souhaite. Les écrans destinés à la

publicité, que ce soit en intérieur comme en extérieur, sont pensés et conçus dans le but de permettre aux entreprises qui le souhaitent de les utiliser facilement et dans les conditions qu’elles choisissent : à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans son, etc. Si vous songez à investir dans un écran géant pour votre entreprise, votre association ou votre ville, le mieux à faire est d’entrer directement en contact avec une société experte dans ce domaine, où des professionnels pourront vous conseiller et vous permettre de choisir au mieux l’équipement correspondant à vos besoins et à votre budget. Avant de contacter une entreprise, vous pouvez déjà vous renseigner sur ce qui existe (écrans pour vitrines, transparents, sous forme de panneaux ou de poster, etc) afin de pouvoir d’ores et déjà vous faire une idée de ce que vous voulez afin de pouvoir ensuite peaufiner cette idée avec un professionnel. Celui-ci sera à même de vous indiquer la faisabilité de votre projet ainsi que les contraintes techniques à prendre en compte.