« Les chasseurs ? Ils cherchent la maison de vos rêves », Eric Chatry

Eric Chatry, cofondateur de Je rêve d’une maison est l’invité de Mon Podcast Immo.

Connaissez-vous les chasseurs immobiliers ? Ce sont des agents sans agences et sans produit à vendre, qui cherchent pour vous le produit (maison ou appartement) de vos rêves. Eric Chatry, co-fondateur et président du site Je rêve d’une maison nous éclaire sur ce métier méconnu et intéressant dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

