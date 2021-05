Le coach qui vous apprend à investir, Christopher Wangen

Christopher Wangen, Président de Christopher Wangen Formation est l’invité de Mon Podcast Immo

Christopher Wangen se définit comme un « rentier de l’immobilier ». Il partage ses connaissances et ses techniques à travers des formations en vidéo et des conférences qu’il vend via son site Internet. Il parle de son parcours… et des prêts à 100% à Mon Podcast Immo.

