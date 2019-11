Comment bien investir dans l’immobilier au Portugal?

Envie d’investir à l’étranger ? Maison au Portugal est LA société qui prête main forte aux Français désireux de s’installer dans plusieurs villes portugaises, destinations privilégiées pour les acquéreurs provenant de l’Hexagone.

De nombreuses opportunités sont à saisir pour celles et ceux qui souhaitent acheter à l’étranger. Mais comment faire ? Comment décider de déménager et d’acheter un bien immobilier dans un autre État ? Des experts du domaine existent pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à ces problématiques.

Le marché immobilier : un environnement concurrentiel

Le marché immobilier portugais est notamment concurrencé par celui de la Grèce ainsi que celui du Maroc. La République hellénique est une destination prisée pour ceux qui souhaitent acheter et investir à l’étranger, notamment dû au faible coût de l’immobilier engendré par la crise économique – même si les prix remontent peu à peu. Nous assistons également à une montée en puissance du marché immobilier au Maroc, pays francophone, car celui-ci offre de magnifiques paysages comme la Grèce ainsi que des avantages fiscaux importants. Le Portugal reste toutefois le plus attractif, un eldorado pour les nouveaux expatriés, grâce à un arsenal d’avantages. Le climat (fort taux d’ensoleillement, hiver doux), la sécurité du pays (3ème pays le plus sûr au monde), la proximité culturelle avec la France, la dolce vita, le coût de vie inférieur à la plupart des pays membres de l’UE ainsi qu’un statut fiscal avantageux pour les nouveaux arrivés, sont les principaux atouts énumérés par les acteurs interrogés.

Un accompagnement à 360°

Quelle est la procédure habituelle pour un achat immobilier? Quels sont les impôts et taxes incidents sur l’achat d’un bien immobilier? Quels sont les impôts et taxes sur la propriété? Quels sont les bénéfices fiscaux possibles? Comment recourir au crédit immobilier au Portugal? Maison au Portugal aide à naviguer ces eaux tumultueuses, notamment sous l’égide de Cécile Gonçalves, sa directrice associée, experte dans le domaine de l’investissement immobilier. La société expose également les différents avantages de prendre sa retraite au Portugal et conseille ses clients en conséquence. Parmi ceux-ci, il est par exemple à noter que le système de santé portugais est classifié 12ème au monde selon l’OMS. Elle guide aussi les Français d’une autre façon : en facilitant leurs démarches pour s’installer au pays… à suivre.

Une panoplie de services mises à votre disposition

Maison au Portugal est composée d’une équipe de professionnels bilingues. Ses collaborateurs parlent couramment le français ainsi que le portugais pour faire de liaison entre l’Hexagone et la Lusitanie. Ces professionnels disposent d’un dialogue privilégié avec le réseau de partenaires de la société, lesquels vous accompagnent dans les différentes étapes de votre expatriation au Portugal, telles que l’aide au déménagement ou encore l’inscription à des cours de langue. La participation à des conférences et à des événements privés sont également des services proposés suivi d’une série de bons plans. Mais que se passe-t-il si on souhaite acheter un bien immobilier dans le pays mais on ne veut en faire notre résidence primaire ? Maison au Portugal propose de faire gérer le bien immobilier en question : échanges avec le syndicat de copropriété, eau, électricité et ménage sont de mise.