Laforêt répond à toutes les questions que vous vous posez avant de vendre ou d’acheter dans son podcast «L’état des lieux»

Yann Jehanno, président du réseau Laforêt

Depuis plusieurs mois, les Français entendent tout et son contraire. Certains espèrent que la Covid-19 va entraîner une chute des prix de l’immobilier. D’autres envisagent, lorsque ce n’est pas déjà fait, de partir se mettre au vert ou de se déporter en banlieue pour gagner des mètres carrés. Beaucoup s’interrogent sur l’opportunité de vendre ou d’acheter dans cette période d’incertitude économique. En tant qu’expert de l’immobilier et fort des connaissances acquises au sein de nos 700 agences, nous sommes capables d’apporter un éclairage objectif sur le marché. Parce que nous avons toujours eu à cœur d’accompagner et de guider au mieux les Français dans leurs décisions, nous souhaitions donc partager avec eux nos convictions pour les aider à faire les bons choix dans ce contexte compliqué.