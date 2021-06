Cyril Melik (Lici) : « Devenir le réseau social des pros de l’immo »

Mon Podcast Immo reçoit Cyril Melik, Directeur commercial et associé de Lici.

La plateforme inter-cabinet Lici, qui réunit déjà plus de 13 000 professionnels de l’immobilier en france se mue en véritable réseau social professionnel. Explication avec Cyril Melik, Directeur commercial et associé.

Mon Podcast Immo : Comment vous est venu l’idée de créer l’application Lici ?

Cyril Melik : Lici s’est créé il y a 4 ans, lorsque quelques agents immobiliers échangeaient des biens sur un groupe Facebook fermé et ont eu l’idée d’ouvrir ce principe à tous de leurs confrères. C’est de cette manière que l’aventure a commencé, avec en 2017, la première version de Lici sous forme d’application, puis en version ordinateur. Initialement Lici était une plateforme permettant de faire des inter cabinets entre professionnels et s’ouvre désormais en réseau social. La plateforme est présente sur tout le territoire national et nous cherchons à fédérer tout type de professionnels (agents immobiliers, chasseurs d’appartements, agents commerciaux…).

Mon Podcast Immo : Comment Lici s’est fait connaître ?

Cyril Melik : Le bouche à oreille et les réseaux sociaux nous ont aidé à nous faire connaître. Rapidement, Lici a commencé à gagner en notoriété un petit peu partout en France puisque nous proposons une nouvelle manière de travailler entre confrères. Nous avons essayé de développer un outil qui correspond le plus possible aux demandes des professionnels au quotidien. Lici aujourd’hui, c’est presque 13 000 utilisateurs et 120 000 mandats partagés.

Mon Podcast Immo : Quels sont les feedbacks de vos utilisateurs ?

Cyril Melik : Nous essayons de rester au plus proche possible de nos utilisateurs de manière à répondre au maximum à leurs demandes. Il y en a beaucoup que nous connaissons bien, que nous avons au téléphone, que nous croisons dans leurs agences. Globalement, il y a deux types de retours qui reviennent souvent. En premier, l’impact à la rentrée de mandats exclusifs reçoit beaucoup d’avis positifs, puisque cela permet aux agents immobiliers de dire à leurs clients qu’ils sont épaulés par la communauté Lici pour toucher un plus grand nombre d’acquéreurs possibles sur le bien. Deuxièmement, beaucoup vantent la partie inter cabinet qui permet d’échanger entre confrères sur la plateforme. Là où nous sommes parfois surpris, c’est que les échanges sont également nationaux et certaines personnes échangent entre elles alors qu’elles se trouvent parfois à 500 ou 700 kilomètres l’une de l’autre.

Mon Podcast Immo : Lici devient un réseau social pour professionnels, expliquez-nous…

Cyril Melik : Nous avons ajouté des fonctionnalités de l’ordre du réseau social, avec la possibilité de se suivre entre confrères (à la manière d’instagram). Nous permettons aux professionnels de l’immobilier de s’exprimer via des posts libres, de pouvoir liker, commenter, partager des articles sur notre application.

Nous avons choisi de mettre en place ce réseau social car nous considérons que l’arrivée de la covid-19 a chamboulé la vie des pros de l’immo en France. Lors du premier confinement, tout le monde est resté enfermé chez soi, ce qui a rabattu beaucoup de monde, et notamment les professionnels, sur les réseaux sociaux.

Dans le monde de l’immobilier (dans la transaction, dans le résidentiel…) une multitude de groupes entre professionnels, se sont créés sur les réseaux sociaux. Nous avons senti une prise en main de ces réseaux par les agents immobiliers, là où c’était moins le cas en 2019 et sur les années précédentes. Puisque beaucoup d’agents immobiliers utilisent notre solution pour échanger entre eux sur des mandats, nous leur proposons aujourd’hui d’échanger et de faire de Lici leur réseau social professionnel.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.