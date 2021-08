Spirit collabore avec Edgard Vincens, skipper à l’origine du 1er voilier Class40 recyclable au monde

Le groupe immobilier Spirit et le navigateur Edgard Vincens conviennent d’un partenariat et relèvent un défi sportif et éco-responsable : le skipper naviguera à bord du 1er voilier Class40 recyclable au monde.

Une rencontre évidente entre deux challengers passionnés et engagés

La collaboration entre Edgard Vincens, navigateur de haut niveau et le groupe immobilier Spirit s’inscrit comme une évidence, par les valeurs humaines qu’ils partagent, leur sensibilité aux enjeux environnementaux et leur goût du challenge. Un partenariat synonyme d’humilité et de ténacité.

Entrepreneur dans la vie de tous les jours, Edgard Vincens est aussi un grand passionné de voile. Depuis plus de 25 ans, ce skipper déterminé enchaîne les courses et les traversées dans différentes catégories. Il a été en 1997 le plus jeune navigateur de la Solitaire du Figaro et a accumulé un riche palmarès au fil de sa carrière. Constamment en quête de la performance sportive sans rien concéder à ses valeurs écologiques et sociales, c’est cette exigence et cette soif d’avancer qui lui permettent de se fixer un nouveau défi : naviguer avec un bateau Class40 haute performance, composé de matériaux à 90 % recyclables, une première dans le monde de la voile.

Un voilier encore en construction

Ce projet est encore soumis à de nombreux aléas de par la technicité du chantier, mais aussi par son planning serré. Encore en construction, le bateau devra être achevé pour le départ de la Transat Jacques Vabre, le 7 novembre prochain au Havre. Et c’est pour concrétiser ce challenge, dans une relation de confiance, que Spirit a choisi de soutenir le navigateur. C’est ce qui caractérise le groupe : se positionner sur des projets ambitieux menés avec passion et détermination.

Le partenariat avec l’équipage « Ocean Spirit » s’étendra sur trois ans (2021 – 2023) et couvrira pas moins de 18 courses, dans quatre pays, dont une Route du Rhum et deux Transats Jacques Vabre.

Un challenge sportif et environnemental

A travers cette aventure humaine, porteuse de sens, Edgard Vincens et Spirit souhaitent montrer que la ténacité paie. Face aux enjeux environnementaux qui sont devant nous, la voile est aussi un vecteur de choix pour porter un message écologique. Avide de challenge, le navigateur cherche à sensibiliser le monde de la voile à ces défis. Une sensibilité qui fait écho aux pratiques de Spirit en immobilier et à sa volonté de penser des bâtiments durables. Créative et réaliste, l’entreprise s’appuie sur des initiatives tangibles permettant une réelle baisse de l’impact environnemental du secteur.