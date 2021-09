Apprentis : Avez-vous droit à des aides au logement ?

Désormais salarié, vous n’avez plus le statut étudiant et vous vous demandez si vous pouvez prétendre à des aides ? Le point avec la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre).

Vous débutez une formation en alternance en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et vous cherchez un logement ?

Bonne nouvelle: que ce soit pour une location dans le parc privé ou social, une colocation, une sous-location, un foyer… plusieurs aides existent pour faciliter votre installation, réduire le montant de votre loyer et pouvoir ainsi prendre un logement proche de votre lieu de formation.

Une aide à l’installation

Pour votre installation, vous pouvez bénéficier :

d’une caution locative gratuite grâce à la garantie Visale ;

d’un prêt préférentiel avec l’aide Mobili-Pass ;

d’une aide pour le dépôt de garantie de votre location avec l’avance Loca-Pass, un prêt à taux zéro remboursable en 25 mois ;

d’une aide pour faciliter l’accès au logement et favoriser le rapprochement emploi-logement avec l’aide Mon job, mon logement.

Une aide au loyer

Pour le paiement de votre loyer, vous pouvez bénéficier de :

l’aide mobili-jeune pendant toute la période de formation professionnelle, pour une durée maximum de 12 mois ;

l’une des 3 aides au logement suivantes selon la nature du logement et votre situation familiale à condition de ne pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire du logement que vous louez :

l’aide personnalisée au logement (APL) ;

l’allocation de logement sociale (ALS) ;

l’allocation de logement familiale (ALF).