Ting Yan Cortes, « Mère de famille rentière à 40 ans grâce à l’immobilier » : Un livre qui aide les femmes à oser investir dans l’immo

Mon Podcast Immo reçoit Ting Cortes, autrice du livre « Mère de famille rentière à 40 ans grâce à l’immobilier » disponible chez Maxima Editeur

Partie de rien et sans connaissances initiales en immobilier, Ting Yan Cortes, jeune mère de trois enfants, salariée, a progressivement investit et acheté sept appartements en région parisienne. Elle est parvenue, en quelques années seulement, à disposer d’un confortable revenu et à profiter librement de son temps.

En présentant avec une grande franchise les obstacles qu’elle a dû franchir, le montage de ses opérations immobilières et les outils qu’elle utilise pour en optimiser la rentabilité, Ting Yan Cortes dévoile une véritable méthode pour s’enrichir dans l’immobilier sans être spécialiste.

Elle présente son livre, « Mère de famille rentière à 40 ans grâce à l’immobilier » (Maxima Editeur) à Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Que peut-on retrouver dans votre livre ?

Ting Yan Cortes : Le livre est divisé en 4 parties, la première est dédiée à mon parcours personnel en immobilier, avec mes erreurs et des anecdotes lors de mes investissements. La 2e partie est dédiée aux astuces et conseils que je donne aux débutants en immobilier : « Comment débuter ? », « Comment enchaîner les ventes ? ».

La 3e partie concernant les outils et les sites incontournables pour investir.

Je termine avec une 4e partie dédiée au mindset et à l’esprit à avoir pour réussir dans l’immobilier.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ?

Ting Yan Cortes : Ce qui m’a poussé à écrire ce livre c’est qu’aujourd’hui, 99% des formateurs, youtubeurs et auteurs sont des hommes. Cela donne une fausse idée de l’immobilier, un domaine qui serait réservé aux hommes, aux riches et aux bricoleurs. Or, nous, les femmes, les mères, nous pouvons également investir dans l’immobilier et réussir.

Je souhaitais sortir un livre sur l’immobilier écrit par une femme, pour les femmes.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous a poussé à investir dans l’immobilier et à chercher à ne plus être dépendante d’un contrat de travail ?

Ting Yan Cortes : Mon but était de ne pas travailler et rester salariée toute ma vie. Voila pourquoi j’ai décidé d’investir dans l’immobilier jusqu’à pouvoir en vivre à 100 %.

En écrivant ce livre, j’estime que cela est réussi, puisque je peux vivre sans avoir de patron sur le dos et sans avoir de CDI.

Mon Podcast Immo : Est-ce sans limite ou y-a-t-il un moment où l’on s’arrête d’investir ?

Ting Yan Cortes : Je dirais que forcément à un moment on s’arrête. Aujourd’hui, mon activité principale est d’accompagner les femmes à investir dans l’immobilier et à dégager du revenu passif grâce à l’immobilier.

« Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l’immobilier » de Ting Yan Cortes, éditions Maxima Laurent du Mesnil ; 179 pages ; 19,80 € broché – 13,99 € version e-book.

