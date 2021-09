Immobilier Chine : 3 choses à savoir sur l’effondrement du promoteur chinois Evergrande

Ecrasé par les dettes, le géant chinois de l’immobilier est au bord de la faillite. S’il s’effondre, Evergrande entraînera avec lui des millions de propriétaires chinois qui ont investi aveuglement dans ce fleuron et peut-être une partie de l’économie chinoise.

Avec Evergrande, Xu Jiayin incarne un modèle de réussite à la chinoise

Evergrande Real Estate Group a été fondé en 1996 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, par un self made made, Xu Jiayin. L’entreprise qui a construit des appartements dans la Chine a connu une croissance fulgurante au point d’être aujourd’hui le 2ème promoteur chinois. Si le groupe compte 200 000 employés, pas moins de 3,8 millions de personnes en dépendrait selon les analystes.

Réputé pour son goût pour les yachts (il possède un yacht à 60 millions de dollars) et les marques de luxe, Xu Jiayin a été désigné l’homme le plus riche d’Asie en 2017. A l’occasion, le milliardaire avait rappelé que sa mère était décédé lorsqu’il avait un an et qu’il s’est nourri de patates douces et de pain cuit à la vapeur pendant toute sa scolarité.

300 milliards de dollars de dettes pour Evergrande

Véhicules électriques chinois, parcs d’attractions, vente d’eau potable, d’alimentation, de produits laitiers, équipe de football … Fort de ses succès immobiliers et surfant sur la croissance galopante en Chine, Evergrande s’est diversifié tous azimuts. Il a vu grand. Trop grand ! En début d’année, le gouvernement a changé bon nombre de règles en matière d’endettement et d’immobilier… Résultat, le géant, déjà criblé de dettes, est au bord du gouffre.

Le conglomérat qui accuse une dette de 300 milliards d’euros a annoncé en début de semaine qu’il ne pourrait peut-être pas rembourser tous ses créanciers.

Sa faillite fragiliserait les détenteurs d’obligations Evergrande parmi lesquels se trouvent de nombreuses banques chinoises. Et serait catastrophique pour les milliers de propriétaires chinois ayant acheté sur plan des appartements qui pourraient ne pas voir le jour. Avec le risque social que cela implique.

Evergrande, une menace pour les marchés financiers

L’effondrement du géant Evergrande fait trembler depuis quelques jours les marchés financiers du monde entier. Nombre d’observateurs redoutent la répétition d’un nouveau scenario à la Lehman Brothers qui avait déclenché la crise financière de 2008…

Ce qui est sûr, cest que les répercussions de ce chaos sur l’économie chinoise sont sérieuses. Seul Xi Jinping et son gouvernement à Pékin pourrait sortir Evergrande de ce mauvais pas, en mettant par exemple le groupe sous tutelle.

En attendant, l’effondrement du cours de l’action Evergrande a déjà fait perdre 14,4 milliards de dollars depuis le début de l’année à Xu Jiayin. Selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, sa richesse atteignait 43 milliards de dollars en 2014. Aujourd’hui, elle est estimée à seulement 9 milliards.