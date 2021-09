Eric Levy (Renting Art) : L’art à tous les étages

Mon Podcast Immo reçoit Eric Levy, Fondateur de Renting Art.

Eric Levy a fondé Renting Art dans le but de « rendre l’art accessible à tous ». Sa porte d’entrée ? Les sièges sociaux des grandes entreprises à qui il loue les tableaux et sculptures d’artistes contemporains, pour qui il organise des expositions et des conférence. Explication au micro Mon Podcast Immo de Fred Haffner.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.