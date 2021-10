En live du #MasterImmo2021, Ariane Artinian reçoit Marie Zollet et Céline Demanes

Partenaire du #MasterImmo2021 d’Olivier Guerre – Olivier le formateur, cofondateur de Pulse Formations, MySweetimmo a installé son plateau Mon Podcast en live les 27 et 28 septembre à Marseille. Rencontre avec Marie Zollet, Coach et Formatrice et Céline Demanes, Coach et Formatrice.