Olivier de Rodellec (Boks) : La fin des colis non livrés

Olivier de Rodellec, co-fondateur et président de Boks est l’invité de Mon Podcast Immo.

Nous commandons et recevons de plus en plus de colis mais très peu nous sont livrés au moment voulu. Absence, livreur pressé, boîte à lettres inadaptée… les causes sont multiples. Olivier de Rodellec, co-fondateur et président de Boks a la solution : des boîtes à colis intelligentes qu’il installe, notamment, dans les immeubles privés. Découvrez-en plus sur cette solution d’avenir en écoutant l’interview qu’il a accordée à Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.