Avec SnapEvent, louez votre logement pour des évènements et arrondissez « confortablement » vos fins de mois

Envie d’arrondir vos fins de mois ? De plus en plus de particuliers louent leur logement pour une soirée, une journée … Le point avec SnapEvent, la plateforme d’organisation d’événements en ligne.

Louer son appartement, sa maison, son jardin … pour une soirée cocktail, une journée studieuse entre collègues, une interview avec un média, un tournage de film, une session de coaching … C’est possible et c’est rentable !

Créée en 2014 par Olivier Lévy, SnapEvent, plateforme d’organisation d’événements en ligne, permet de réserver des lieux qui ne sont pas dédiés à l’événementiel et s’occupe de l’intégralité de l’organisation pour livrer la prestation la plus complète possible.

Pour les entreprises ou particuliers qui souhaitent organiser une soirée cocktail, une journée de travail entre collègues dans des lieux atypiques, faire un team building, un anniversaire, un workshop…, SnapEvent propose un large panel de lofts, d’appartements exceptionnels, d’ateliers d’artiste, de rooftops, de péniches dans Paris et Lyon et même des jardins …

Aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers

En fonction de la prestation, le client pourra choisir parmi un catalogue de plus de 1500 lieux atypiques à Paris comme à Lyon – De la soirée cocktail, aux journées de travail studieuses ou location de bureaux, de salons … à de la petite réception aux grandes cérémonies.

« Rooftop avec vue imprenable sur le tout Paris comme sur les monts du Lyonnais, jardin d’hiver pour un moment au vert, loft lumineux, péniche pour voguer en musique sur la Seine ou le Rhône… explique Olivier Levy, CEO de SnapEvent. Notre vision du lieu de rêve est celui qui se suffit à lui-même. Etant toujours à l’affût de pépites, nous avons mis en place un service de location de biens uniques permettant aux propriétaires de déposer leurs offres d’espaces locatifs gratuitement. Nos propriétaires atteignent jusqu’à 9 000 € par mois sur les périodes de fortes demandes, qui se répartissent d’avril à début juillet et de septembre à début décembre. »

Et il ajoute : « Afin de proposer des espaces d’accueil hors du commun, nous avons mis en place un système de sélection strict. Testés et approuvés par nos équipes, chacun des lieux de réceptions que nous retenons est présenté en détail sur notre site internet et se visite en 3D .»