Chèque énergie exceptionnel : 100 € dans 5,8 millions de boites aux lettres

Le gouvernement procède à l’envoi de chèque énergie supplémentaire de 100 € entre le 13 décembre et le 22 décembre. A vos boites aux lettres !

Aucune démarche à effectuer pour recevoir le chèque énergie

Pour aider les Français les plus fragiles à faire face à la hausse sans précédent des prix de l’énergie, le gouvernement procède à l’envoi d’un chèque énergie de 100 € à compter du lundi 13 décembre et jusqu’au mercredi 22 décembre. Les délais entre l’envoi des chèques énergie et leur réception à domicile sont en général compris entre 2 et 4 jours. Le calendrier d’envoi des chèques par département est disponible ici

Aucune démarche n’est nécessaire pour les bénéficiaires pour recevoir ce chèque.

100 € pour les dépenses d’électricité, de gaz, de chauffage ou de rénovation énergétique

Avec ce chèque énergie exceptionnel, les ménages bénéficiaires pourront régler :

les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.) ;

des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.) ; les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL), ainsi que dans les EHPAD, les EHPA, les résidences autonomie, les établissements et les unités de soins de longue durée ;

incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL), ainsi que dans les EHPAD, les EHPA, les résidences autonomie, les établissements et les unités de soins de longue durée ; certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).

Bon à savoir : Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

Date limite d’utilisation du chèque energie 2021 ? Le 31 décembre 2023

Pour l’utiliser, les bénéficiaires pourront le présenter à leur fournisseur d’énergie en ligne, par courrier ou en mains propres, jusqu’au 31 mars 2023.

D’autres mesures ont également été mises en place par le Gouvernement afin d’aider les Français à faire face à la hausse du prix des énergies :

un bouclier tarifaire pour les prix de l’électricité et du gaz avec :

– le gel des tarifs réglementés de vente du gaz naturel à leur niveau en vigueur au mois d’octobre, alors que le tarif aurait augmenté de 46% entre octobre et décembre en l’absence de gel ;

– la limitation de la hausse en février prochain du tarif réglementé de vente de l’électricité à 4%, au lieu d’une hausse qui est aujourd’hui évaluée à plus de 20%.

l’indemnité inflation d’un montant de 100 €, qui sera attribuée aux 38 millions de personnes résidant en France dont le revenu net mensuel est inférieur à 2 000 euros, entre décembre 2021 et février 2022.

« Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger les Français les plus fragiles face à une hausse des prix de l’énergie sans précédent. Sans aucune démarche, l’ensemble des 5,8 millions de ménages bénéficiaires vont recevoir, à partir de cette semaine, un chèque énergie exceptionnel pour les aider à compenser cette augmentation des coûts. C’est une mesure de solidarité nationale qui, avec l’indemnité inflation et le bouclier tarifaire en gaz et en électricité, fait partie du dispositif complet pensé par le Gouvernement pour faire face à une hausse conjoncturelle inédite du prix de l’énergie. Elles complètent les actions structurantes menées depuis le début du quinquennat pour réduire les factures, en soutenant l’efficacité énergétique, notamment des bâtiments. », déclare Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous ici