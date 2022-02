Gauthier Ortega : @lesproprietesdegauthier, un compte Instagram à suivre

Mon Podcast Immo reçoit Gauthier Ortega, créateur du compte Instagram « Les Propriétés de Gauthier ».

Fred Haffner vous présente Gauthier Ortega, le créateur du compte Instagram « Les Propriétés de Gauthier » qui fait rêver ses abonnés en leur présentant des biens tendances et d’exception dans toute la France. Un service innovant qu’il propose aux particuliers comme aux agents immobiliers pour les aider à mettre leurs maisons et appartements en valeur… et à les vendre.