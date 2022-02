5 idées pour découvrir le Mont Saint-Michel et sa baie

Le Mont sur son rocher, prodige d’architecture et vigie historique, reste le lieu le plus fréquenté du département de la Manche. Mais comment profiter de sa beauté tout en évitant les visiteurs ?

Arpenter le village du Mont Saint-Michel en soirée

Et oui ! Quand vient la fin de la journée, la plupart des touristes repartent du Mont Saint-Michel et poursuivent leur voyage. Le village, ses petites ruelles, ses remparts et ses jardins offrent alors une quiétude à part…

photo © Maxime Coquard The Best Jobbers – Attitude Manche

Les petits +, bons à savoir :

> à partir de 19h, le tarif parking est réduit,

> en juillet et août, l’abbaye garde ses portes ouvertes en soirée, pour un parcours nocturne.

> les vélos sont autorisés à circuler sur le pont-passerelle du Mont. À titre expérimental, un stationnement est mis en place à l’entrée des Fanils (entrée de gauche).

En journée : On évite la grande rue

Pour atteindre l’Abbaye du Mont Saint-Michel, nombreux sont ceux qui optent pour une marche dans la rue principale, bordée de boutiques et de restaurants. Des escaliers emmènent vers les ruelles ou les remparts. L’ascension est un peu plus sportive certes, mais le charme des petits jardins suspendus et les toitures du village qu’on découvre alors, avec la baie en arrière-plan, est indéniable.

photo © Marc Lerouge – Attitude Manche

Visiter le Mont dans sa bulle avec un parcours audio immersif

C’est ce que propose l’appli Talaria, entreprise familiale normande, avec « L’Epopée du Mont Saint-Michel ». Ce récit audio, rigoureusement documenté, permet d’arpenter le Mont à son rythme en profitant pleinement du site et sans se focaliser sur un écran. Pour 5.99€, accès aux 3 parcours.

photo © Marc Lerouge – Attitude Manche

Traverser la baie du Mont Saint-Michel avec un guide

Parfois les images valent mieux que les mots : nous vous proposons de visionner cette vidéo libre de droits, tournée ce mois-ci avec la guide Anne-Laure Falguieres. La traversée de la baie, hors saison est une expérience inoubliable. Des guides proposent également de partir au crépuscule pour ressentir la baie dans la nuit…

photos © Xavier Lachenaud – Attitude Manche

Admirer le Mont depuis la côte

Les points de vue éblouissants ne manquent pas dans la baie du Mont Saint-Michel, comme depuis les falaises de Champeaux, baptisées « plus beau kilomètre de France » ; la Pointe du Grouin du Sud près d’Avranches, d’où l’on embrasse un panorama saisissant, sur l’estuaire de la Sée ou encore Courtils…