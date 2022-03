[Podcast] Chez Moi : Acheter une maison à 10 000 km de chez soi sans la visiter (avec Denis Tidou, Nestenn Bois D’Arcy)

Une histoire immobilière, ce n’est pas qu’une affaire de prix au mètre carré. Vous en doutez ? Ecoutez vite ce nouvel épisode de Chez Moi.

Saison 2- Episode 4 – Dans ce nouvel épisode, on suit les aventures immobilières de Capucine et Stéphane au micro d’Ariane Artinian. Grâce à l’écoute et au savoir faire de Denis Tidou (Agence immobilière Nestenn Bois D’Arcy), ce jeune couple a pu quitter l’Île de la Réunion – suite à la mutation de Sébastien – et acheter une maison à des milliers de kilomètres, en région parisienne à Bois D’Arcy, sans la visiter. « Suite à la mutation de mon mari à Issy Les Moulineaux, j’ai pris la carte de la région parisienne, j’ai regardé au sud ouest et de façon assez inexpliquée, j’ai été attirée par la commune de Bois D’Arcy», explique Capucine Kostadinoff.

Le risque d’acheter une maison à distance était visible pour l’acheteur mais également pour le vendeur « Le propriétaire avait déjà eu deux déconvenues par rapport à l’achat de sa maison et pouvait être dans le doute avec un dossier d’acheteurs présents à 10 000 km de sa maison», souligne Denis Tidou.

Écoutez, on vous raconte tout dans ce nouvel épisode de Chez Moi. Vous aussi, vous voulez nous raconter votre histoire ? Contactez nous hello@mysweetimmo.com