Une maison à Montesson, bien au delà de nos espérances

Une histoire immobilière, ce n’est pas qu’une affaire de prix au mètre carré. Vous en doutez ? Ecoutez vite ce nouvel épisode de Chez Moi.

Saison 2- Episode 2- Dans ce nouvel épisode, on découvre les aventures immobilières de Mathieu et de son épouse à Montesson dans les Yvelines. En 2018, ils veulent déménager avant de concevoir leur 2ème bébé. Grâce à Eric Gameiro, leur agent immobilier devenu aujourd’hui un ami, ils vont réussir à acheter une maison de 130 mètres située exactement là où ils voulaient, dans leur budget et avec 4 chambres alors qu’ils se seraient contentés de 3.

Seul bémol, ils ont dû prendre leur mal en patience. L’opération a trainé en longueur et leur deuxième fille avait 6 mois quand ils ont emménagé. Le promoteur a rencontré des difficultés, il a relevé ses tarifs en cours de route et l’achat a bien failli capoter.

« Sans l’accompagnement du cabinet d’Eric Gameiro, aujourd’hui devenu un ami, nous ne serions pas allé au bout de l’opération, explique Mathieu. Ce qu’Eric a fait pour nous, je ne l’oublierai jamais ». Mathieu et son épouse auraient pu baisser les bras, mais ils ont joué la persévérance et aujourd’hui ils ont une maison bien au-delà de leur espérance. Allez, on vous dit tout.

Écoutez, on vous raconte tout dans ce nouvel épisode de Chez Moi. Vous aussi, vous voulez nous racontez votre histoire ? Contactez nous hello@mysweetimmo.com