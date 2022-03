La Maison Saint-Gobain étoffe son offre de services et signe un partenariat avec la start-up Algar

La Maison Saint-Gobain s’associe à Algar, start-up spécialisée dans les autorisations d’urbanisme et l’obtention de permis de construire afin de proposer un nouveau service clé en main, 100% en ligne qui vient enrichir sa proposition de valeur e toujours mieux accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation.

Faciliter vos démarches administratives d’obtention de permis de construire

Constitution du dossier, réalisation des plans, échanges avec l’administration… Pour faciliter les démarches administratives d’obtention de permis de construire, un nouveau service est désormais disponible sur le site lamaisonsaintgobain.fr grâce à l’expertise d’Algar, nouveau partenaire de La Maison Saint-Gobain.

« L’obtention d’autorisations de travaux ressemble souvent à un parcours du combattant. C’est pour cette raison que nous avons choisi de confier cette tâche à un partenaire de confiance pour accompagner au mieux les particuliers dans cette démarche », déclare Raphael Muller, Directeur Marketing de La Maison Saint-Gobain.

Proptech française spécialisée dans la simplification et la gestion des procédures d’urbanisme auprès des particuliers et des professionnels, Algar prend en charge l’intégralité du processus.

« Algar et La Maison Saint-Gobain, c’est un partenariat évident qui place les besoins des particuliers avant tout le reste. Ce partenariat est également très stratégique pour Algar : il nous permet de toucherdavantagedeparticuliersquenous pourrons accompagner dans l’obtention de leurs autorisations d’urbanisme, véritable frein à la réalisation des projets d’habitat au quotidien. » Aurélien De Nunzio, fondateur et CEO d’Algar.

Une solution 100% digitale avec un accompagnement à chaque étape

En se rendant directement sur le site de La Maison Saint-Gobain (onglet « services » puis « Obtenez votre permis de construire »), le particulier est ainsi directement redirigé vers Algar.co afin de remplir son formulaire de demande de devis.

Une fois son projet décrit en détail, une première version du dossier est livrée en quelques jours pour être finalisée et validée. Algar se charge ensuite de l’envoi de ce dernier auprès du service urbanisme de la mairie adéquate et gère l’instruction. Le propriétaire a ensuite accès à un tableau de bord dédié, lui permettant de suivre l’avancement de son dossier. Une fois le dossier validé, le panneau réglementaire est envoyé au particulier qui n’a plus qu’à l’installer.

Consolider une image d’expert en rénovation grâce à des expertises variées

Grâce à ce partenariat, La Maison Saint-Gobain entend consolider son positionnement d’expert en rénovation puisque « ce nouveau service s’inscrit parfaitement dans notre mission d’accompagnement des particuliers tout au long de leurs travaux de rénovation », précise Raphael Muller.

Depuis 2019, La Maison Saint-Gobain s’engage à permettre aux particuliers de réaliser leurs travaux dans les meilleures conditions et simplement grâce à plusieurs services en ligne allant de l’estimation des travaux à la mise en relation avec des artisans en passant par le calcul et la gestion des aides financières.

Elle se positionne également comme guide d’inspiration en proposant des exemples de réalisations adaptées à tous les budgets grâce à une sélection de produits innovants issus de l’ensemble des enseignes du Groupe (Point P, Cedeo Envie de Salle de Bain, …).

Ces diverses expertises permettent ainsi de proposer les meilleures solutions pour tous types de travaux de rénovation, qu’il s’agisse, d’adaptation, d’aménagement ou encore de rénovation énergétique.