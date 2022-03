Alexandre Cordani : Pourquoi faire de la pige téléphonique ?

Alexandre Cordani agent immobilier et coach, explique aux professionnels de l’immobilier, l’intérêt de la pige téléphonique.

Il ne faut pas se voiler la face, la prospection est l’étape qui est la plus compliquée dans l’immobilier. Longue, fastidieuse, et chronophage, la pige téléphonique en fait partie.

On oublie très souvent l’essence même de la prospection : la communication. Vous vous donnez des objectifs qui ne correspondent pas à la réalité. Et puis, il y a tellement de personnes sur les réseaux qui disent que la prospection c’est simple et que sur 5 appels, vous pouvez prendre 3 rendez-vous. Revenons à la réalité, la pige est un moyen efficace de prospecter, de se faire connaître. Mais pas de prendre de mandats à tout prix.