Deepki lève 150 millions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments

La Climate Tech spécialisée dans la décarbonation des bâtiments grâce à la data intelligence annonce une levée de fonds de 150 millions d’euros auprès de One Peak et Highland Europe.

Aider les investisseurs, propriétaires et gestionnaires immobiliers à améliorer les performances ESG de leurs actifs immobiliers et accroître leur valeur, c’est la mission de Deepki. L’entreprise permet aux clients de collecter leurs données, d’obtenir une vision globale de la performance ESG de leurs actifs, d’établir des plans d’action pour atteindre le Net Zero et d’évaluer leurs résultats.

Ce nouveau financement contribuera à consolider la position de leader de Deepki en Europe grâce à l’innovation, à recruter plus de 200 nouveaux collaborateurs en 2022, à établir et développer l’activité aux États-Unis ainsi qu’à effectuer des acquisitions stratégiques. Les autres investisseurs sont Bpifrance, Revaia, Hi Inov et Statkraft Ventures.

« Plus de 5 000 milliards de dollars d’investissements seront nécessaires chaque année pour décarboner l’environnement bâti et faire en sorte que le secteur immobilier puisse respecter son engagement d’atteindre l’objectif zéro carbone d’ici 2050. La valeur du marché du reporting et de l’analytique nécessaire pour atteindre cet objectif est susceptible de représenter 5 à 10 milliards de dollars d’ici 2025, avec une croissance de 20 % par an . Avec ce nouveau financement, Deepki peut avoir un impact décisif et aider encore plus de gestionnaires d’actifs à relever les défis de l’ESG. », commentent Vincent Bryant (CEO) et Emmanuel Blanchet (COO), co-fondateurs de Deepki.

« Le secteur immobilier est actuellement responsable de 40% des émissions de carbone dans le monde. Deepki permet aux gestionnaires et propriétaires d’actifs immobiliers de mesurer et donc de neutraliser l’impact carbone de leurs actifs. L’industrie de l’immobilier peut donc se doter des moyens de franchir la première étape significative de ses ambitions de neutralité.», ajoutent Jean Tardy-Joubert , Partner chez Highland Europe, et Humbert de Liedekerke Beaufort, Managing Partner chez One Peak.