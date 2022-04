Le groupe CoStar acquiert Business Immo

CoStar Group, l’un des principaux fournisseurs de bourses immobilières en ligne, d’informations et d’analyses sur les bourses immobilières commerciales et résidentielles, fait l’acquisition de Business Immo, le premier service d’information sur l’immobilier commercial en France.

Business Immo a été fondé en 2004 et s’est rapidement développé en tant que source d’informations immobilières en ligne de couverture nationale pour le marché français de l’immobilier commercial.

Aujourd’hui, Business Immo est largement reconnu comme l’un des principaux fournisseurs d’informations numériques sur l’immobilier commercial en France ; il attire plus de 300 000 visiteurs uniques chaque mois, notamment des courtiers, des investisseurs, des promoteurs et des prêteurs. Business Immo est connu pour ses actualités en ligne et ses magazines imprimés percutants et a élargi son portefeuille de produits pour y inclure la formation, l’éducation et les conférences du secteur immobilier commercial. La publication compte plus de 2 000 entreprises abonnées et 100 000 suiveurs des réseaux sociaux.

CoStar news est l’un des plus grands réseaux d’actualités immobilières nationales

L’acquisition de Business Immo est un ajout important à l’équipe des actualités internationales du Groupe CoStar qui est en pleine croissance, et qui offre une couverture quotidienne dans l’ensemble des États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et à travers Hotel News Now, le service d’informations internationales de l’industrie hôtelière de CoStar. Avec plus de 235 000 abonnés et 19 000 articles publiés en 2021, CoStar news est l’un des plus grands réseaux d’actualités immobilières nationales et internationales au monde. Les journalistes de CoStar ont récemment reçu huit prix, dont trois médailles d’or, de la National Association of Real Estate Editors, la plus grande organisation de journalisme immobilier des États-Unis.

En rejoignant CoStar Group, Business Immo entame une nouvelle étape de son développement

« L’acquisition de Business Immo ajoute encore un autre actif de haute qualité à notre présence internationale en expansion », a déclaré Andrew C. Florance, fondateur et CEO de CoStar Group. « Nous développons activement nos actualités, nos informations et nos places de marché en Europe et la France est l’un des marchés immobiliers les plus importants au monde avec une valeur de transaction d’investissement annuelle estimée à 40 milliards d’euros. Il y a un croisement étroit entre l’actu et les informations sur l’immobilier commercial et cette connexion est très importante pour le groupe CoStar, car la valeur de nos informations attire les gens vers la plateforme. Business Immo fournit des services d’information indépendants exceptionnels et jouit d’une excellente réputation auprès des courtiers, des propriétaires, des prêteurs et d’autres acteurs du marché immobilier. Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe de Business Immo au sein du Groupe CoStar, notamment son équipe de direction très respectée qui continuera à diriger l’entreprise ».

« En rejoignant CoStar Group, Business Immo entame une nouvelle étape de son développement », a déclaré Sandra Roumi, présidente déléguée de Business Immo. Notre stratégie basée sur l’actualité, l’événementiel et la formation en immobilier d’entreprise, cadre parfaitement avec le Groupe CoStar et, ensemble, nous poursuivrons le développement de nos activités en misant sur les meilleures technologies de l’information ».