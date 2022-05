Alexandre Cordani : Comment se différencier en proposant un vrai plan de commercialisation ?￼

Alexandre Cordani et Louis Froli dévoilent leurs conseils pour se différencier et proposer un excellent plan de commercialisation.

Dans cet épisode de Secret de Pige, l’agent immobilier et formateur, Alexandre Cordani et Louis Froli, expert en marketing immobilier et fondateur de la web application fynder, dévoilent leurs conseils pour aider les conseillers immobiliers à se différencier grâce à un plan de commercialisation sérieux.