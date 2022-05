Olivier Colcombet (DigitRE Group) : « Moins d’acquéreurs sur le marché immobilier »

Mon Podcast Immo reçoit Olivier Colcombet, Président de DigitRE Group, au micro d’Ariane Artinian.

Olivier Colcombet, président de Digit RE est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Il revient sur les enseignements du 9ème baromètre Optimhome/IFOP sur l’évolution du comportement des consommateurs dans l’immobilier. Et livre son analyse de la conjoncture.

« Il y a moins d’acquéreurs sur le marché immobilier, explique t-il. Mais on n’a jamais et aussi peu de biens à la vente ». Pour l’instant, les acheteurs restent plus nombreux que les vendeurs « sauf pour les biens à rénover dotés d’un mauvais DPE (F ou G) dont les prix vont forcément s’ajuster à la baisse », ajoute Olivier Colcombet.

Le président d’Optimhome et de CapiFrance en profite aussi pour évoquer les atouts du modèle économique des mandataires immobiliers dans le contexte de ralentissement généralisé.