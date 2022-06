Alexandre Cordani : Comment et Pourquoi opter pour une communication cross-canal ?

Alexandre Cordani et Alexandra Leblanc-Guillot, expliquent aux professionnels de l’immobilier comment communiquer différemment en immobilier.

Pige téléphonique, prospection terrain, cross canal… Dans cet épisode de Secret de Pige, l’agent immobilier et formateur, Alexandre Cordani et Alexandra Leblanc-Guillot, créatrice de stratégie cross canal pour les professionnels de l’immobiliers, expliquent pourquoi les mandataires et agents immobiliers doivent opter pour une communication cross-canal.