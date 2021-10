Karine Mahieux : « Booster sa communication digitale » , Masterimmo 5

Mon Podcast Immo reçoit Karine Mahieux en live du Masterimmo 2021.

Au micro d’Ariane Artinian, Karine Mahieux, formatrice et social media manager, formatrice livre ses conseils pour aider les pros de l’immo à mettre au point les stratégie digitale des 5 prochaines années. Avec Alexandre Cordani, agent immobilier et formateur, elle dresse l’état des lieux de la communication digitale pour les conseillers et les agents immobiliers.