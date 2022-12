Immobilier : Agarim clôt l’année avec près de 130 M€ d’actifs résidentiels acquis

Temps de lecture estimé : 2 min

« Avec des chiffres deux fois supérieurs à ceux de l’an passé, nous sommes au rendez-vous des ambitions définies par notre plan de développement. À l ‘heure où l’exigence des investisseurs et l’enjeu autour du logement n’ont jamais été aussi forts, le financement des logements conventionnés, intermédiaires ou libres par des épargnants privés est plus que jamais porteur. Les investisseurs institutionnels, auxquels nous apportons toute notre expertise se sont portés acquéreurs de plusieurs opérations cette année », déclarent conjointement Géraldine Chaigne-Tyl et Nayma Khellaf, associées-fondatrices d’Agarim, spécialiste du montage d’opérations en nue-propriété.

Des investissements dans de beaux immeubles en cœur de ville

Alors que la part des Ventes en État Futur d’Achèvement (VEFA) dans les acquisitions d’Agarim a augmenté de façon significative en 2022, le montant investi dans l’existant est resté stable par rapport à 2021 ; ce principalement en raison de mauvaises classifications énergétiques et de prix attendus qui n’intègrent pas toujours les nouvelles contraintes pesant sur les logements énergivores. C’est pourquoi des groupes de travail ont été constitués avec des opérateurs privés afin de proposer une solution de rénovation ambitieuse et en milieu occupé, dont le surcoût pourrait être partagé entre les différents opérateurs, pour améliorer le confort des locataires.

« Dans un contexte marqué par la remontée des taux d’emprunt, l’inflation et les difficultés d’approvisionnement, l’immobilier résidentiel dit « Prime » garde tout son intérêt. Nos opérations de démembrement portant sur une durée moyenne de 15 ans conservent toute leur légitimité dans une allocation d’actifs. Nous conservons donc notre stratégie et continuons d’investir dans de beaux immeubles en cœur de ville », déclare Dov Boaziz, MRICS, Directeur des Investissements.