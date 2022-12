« S’engager pour réussir », Marielle Cazeaux (Coach et formatrice)

Temps de lecture estimé : 1 min

Marielle Cazeaux présente son livre « Je signe en bas en droite » au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Son ouvrage a été remis aux 500 femmes dirigeantes du réseau Century 21 lors de la journée de la femme du 8 mars dernier.

Ex-agent immobilier Century 21 devenu formatrice et coach, Marielle Cazeaux annonce également le lancement du club FDI (Femmes dirigeantes de l’immobilier) incluant 1 an d’abonnement de coaching et des rencontres trimestrielles avec la formatrice. La marraine du club FDI ? Coline Sinquin, fondatrice Omedom.