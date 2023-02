Logement vacant : Un guichet numérique vous aide à remettre votre bien sur le marché locatif

Zéro Logement Vacant est un nouveau service public destiné à aider les propriétaires de logements vacants à rentrer en contact avec les collectivités et ainsi à bénéficier d’aides pour la remise sur le marché de leur bien.

Élaborée dans le cadre du Plan national de lutte contre les logements vacants, la solution numérique Zéro Logement Vacant aide, depuis 2022, les collectivités à mieux connaître le parc vacant et favorise la mobilisation des propriétaires de logements vacants.

Depuis janvier 2023, le guichet numérique Zéro Logement Vacant est ouvert aux propriétaires pour mieux les informer sur les taxes en vigueur et les aides disponibles, les aider à trouver le bon interlocuteur dans une collectivité afin d’être orienté et épaulé.

Mieux informer les propriétaires : taxe sur les logements vacants et aides disponibles

Ce nouveau guichet numérique proposé par Zéro Logement Vacant permet de centraliser les informations concernant les propriétaires de logements vacants.

Outre sa fonction d’information, ce guichet permet d’être recontacté par les services en charge de l’habitat au sein de la collectivité où est situé le logement vacant. L’objectif est de définir conjointement une stratégie de sortie de la vacance, de bénéficier d’une expertise et d’un accompagnement pour l’accès aux aides locales et nationales.

Aujourd’hui, le guichet permet à un propriétaire de savoir si son logement est soumis ou non à l’une des taxes (taxe sur les logements vacants, taxe d’habitation sur les logements vacants), et si oui, de connaître les taux en vigueur et de laisser ses coordonnées pour être recontacté par sa collectivité.

Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2023, la couverture et les taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) a évolué. En effet, les taux de la taxe sur les logements vacants situés en zone tendue passent à 17 % pour la première année d’inoccupation et à 34 % pour les années suivantes (article 74 de la loi de finances pour 2023).