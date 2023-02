Epargne : Avec plus de 9 milliards d’euros déposés en janvier, le Livret A signe une collecte record

Le Livret A, placement dont le taux d’intérêt est fixé par l’État, commence bien l’année avec un nouveau record, poussé par l’annonce de la hausse de son taux à 3% le 1er février dernier (son taux le plus élevé depuis 15 ans) qui a visiblement stimulé les épargnants.

Le Livret A enregistre en effet sa meilleure performance depuis janvier 2009

Le placement préféré des Français (55 millions d’individus en détiennent un) a collecté 9,27 milliards d’euros en janvier, d’après les données de la Caisse des Dépôts, soit le plus haut montant depuis 14 ans pour un premier mois de l’année. Le Livret A enregistre en effet sa meilleure performance depuis janvier 2009 (18,31 milliards d’euros) qui avait été alors réalisée au moment de la banalisation de sa distribution et en pleine crise financière.

« C’est tout simplement la plus forte collecte depuis 2009, date de l’ouverture du Livret A (auparavant réservé à la Poste, aux Caisses d’Epargne et aux Crédits Mutuels) à l’ensemble des banques. C’est même mieux que le boum de collecte vu en 2012 suite à la hausse du plafond décidée par François Hollande ! », déclare Maxime Chipoy, président de MoneyVox.

Un contexte qui pousse les Français à épargner

Plusieurs explications à cela : janvier est toujours porteur pour le Livret A puisque les ménages y affectent une partie des primes perçues fin décembre ; l’inflation qui pousse les Français à tenter d’en limiter les effets sur leurs liquidités ; l’énorme masse d’argent (plus de 500 milliards d’euros) qui a dormi durant les taux bas et le Covid sur les comptes courants et qui est aujourd’hui en partie envoyée vers le Livret A ; et un contexte économique global peu enthousiasmant, entre grèves, craintes sur les retraites, crises géopolitique et climatique, qui incitent les Français à mettre toujours plus de côté.

« Face à la hausse des prix et à l’érosion de leur pouvoir d’achat, les ménages ne puisent pas dans leur bas de laine, bien au contraire, ils le renforcent« , analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne. Le rendement réel négatif du Livret A ou du LDDS ne les dissuade pas. Ils préfèrent réduire leur consommation que d’entamer leur épargne de précaution. La crainte d’une détérioration à venir de la situation économique explique cette attitude.«

« On peut s’attendre dans les prochains jours à des annonces du même type concernant le livret d’épargne populaire, dont le taux au plus haut (6,1%) a certainement incité à l’épargne des ménages modestes ! », précise Maxime Chipoy.

520,9 milliards d’euros d’encours sur les livrets réglementés

Le livret de développement durable et solidaire n’est pas en reste. Il a récolté, en janvier, selon la Caisse des dépôts, 1,95 milliard d’euros. Les encours cumulés du livret A et du livret de développement durable et solidaire atteignaient fin janvier la somme rondelette de 520,9 milliards d’euros.

« Le Livret A et le LDDS ont été dopés par l’annonce, au cours du mois de janvier, du relèvement de leur taux de 2 à 3 %, hausse entrée en vigueur le 1er février 2023. Toute annonce de relèvement provoque une augmentation de la collecte qui perdure entre deux et trois mois. Le rebond de janvier 2023 se distingue par sa force. Les ménages ont décidé, sans nul doute, de profiter à plein du relèvement de la rémunération à 3 % en réduisant leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants« , ajoute Philippe Crevel.