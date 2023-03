Mougins : Magnifique bastide provençale du XVIIIe entièrement rénovée

Cette magnifique bastide du milieu du XVIIIe siècle a été entièrement rénovée dans le respect du charme et de l’authenticité de ces magnifiques demeures familiales provençales on l’on aime se retrouver à l’ombre des platanes.

Le charme de la Provence

D’une superficie d’environ 400 m², la bâtisse offre de charmantes et cosy pièces de réception ouvrant sur les terrasses et 5 chambres dont une très belle et grande suite de maîtres avec cheminée et terrasse privée.

Des prestations grand luxe

Le Jardin d’une superficie d’environ 2700 m² est agrémenté d’une belle piscine avec un pool-house et un abri pour 4 voitures.

La propriété se trouve à quelques pas de quelques commerces dont une boulangerie.

Son prix : 2 950 000 €. Pour en savoir plus rendez-vous sur Michaël Zingraf Christie’s Internationale Real Estate.