Immobilier : MNK GROUP lance MNK CAPITAL, une société spécialisée dans le M&A immobilier

MNK GROUP, spécialisé dans l’investissement immobilier paneuropéen à destination d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale depuis 2017, crée MNK CAPITAL, une société spécialisée dans le M&A immobilier.

MNK CAPITAL propose et structure des club deals immobiliers pour des investisseurs institutionnels.

Dans ce cadre, MNK CAPITAL travaille étroitement avec des acteurs économiques dont l’activité repose de façon stratégique sur des sous-jacents immobiliers (opérateurs hôteliers, de santé, d’éducation). MNK CAPITAL accompagne ces partenaires dans leur développement en Europe de l’Ouest, Etats-Unis et Afrique de l’Ouest.

MNK CAPITAL présente une approche résolument internationale. La société accompagne, sur le volet immobilier et via le format de club deals, les opérateurs immobiliers européens dans leur croissance en France et à l’international. Ce faisant, MNK CAPITAL propose aux investisseurs institutionnels français de nouveaux horizons d’investissement. Symétriquement, la société accompagne des institutionnels internationaux dans leurs investissements immobiliers à destination de la France, de l’Europe ou de l’Afrique de l’Ouest.

« Le lancement de notre activité de M&A immobilier répond au besoin d’accompagnement des opérateurs immobiliers dans leur croissance à l’international, explique Mansour Khalifé, président fondateur du Groupe MNK . Dans le cadre d’un service personnalisé à haute valeur ajoutée, nous les y aiderons en structurant pour leurs besoins d’immobiliers des club deals sur-mesure à destination des investisseurs institutionnels. »

MNK CAPITAL, un partenaire stratégique pour les institutionnels

Dans le cadre d’opérations de M&A immobilier, MNK CAPITAL intervient comme partenaire et conseil stratégique .

Les services proposés s’étendent du sourcing à l’asset management en passant par la structuration de l’investissement immobilier. Grâce à une expertise financière et immobilière, tout ou partie des enjeux immobiliers et financiers peut ainsi être couverte : sourcer les opportunités d’investissement, conseiller sur la stratégie, mettre en place un pool de co-investisseurs et structurer l’equity partnership.

Mansour Khalifé commente : « L’économie connaît des défis inédits. L’inflation reste importante tandis que la hausse des taux d’intérêts a un impact significatif sur le marché immobilier. Dans ce contexte, nous avons la conviction que nos partenaires qui utilisent l’immobilier comme un outil de travail ont besoin d’un accompagnement sur-mesure d’experts immobiliers et financiers. Notre accompagnement crossboarders de nos partenaires comme des investisseurs institutionnels permet d’ouvrir de nouveaux horizons d’opportunités et de tirer profit des mutations du marché immobilier. »

Un partenariat unique et innovant

MNK CAPITAL propose aux investisseurs une solution d’investissement partenariale unique et innovante : l’activité de « Club deal » qui vise à créer une structure juridique aux seules fins de l’investissement. Les intérêts convergents de différents investisseurs sont ainsi pris en compte tout en limitant la responsabilité de chacun à hauteur de son apport en capital.

Le Club deal présente plusieurs atouts pour l’investisseur comme un niveau de rendement et de capitalisation plus élevée, un niveau d’efficience élevé de l’équity, un pouvoir décisionnel complet, une relation directe avec le General Partner.

L’analyse ESG fait partie intégrante de la stratégie de MNK CAPITAL qui travaille en synergie avec des experts reconnus par la Banque mondiale.

MNK CAPITAL s’appuie sur des partenaires et une expertise Groupe, laquelle se trouve plus près des marchés locaux grâce à ses bureaux en Europe (Luxembourg, Paris, Londres, Varsovie) et en Afrique de l’Ouest (Casablanca, Abidjan).

La vision de MNK GROUP

Mansour Khalifé précise : « Le rééquilibrage des marchés permet d’identifier des opportunités pour nos investisseurs en capitalisant sur une correction des prix des actifs issus d’une divergence fréquente entre vendeurs et acquéreurs. Nous portons la conviction que le marché continuera à être dynamique sur des actifs stratégiques pour accompagner les mutations des économies développées mais aussi en Afrique de l’Ouest. »

Si la société approche l’ensemble des classes d’actifs immobilières, des convictions fortes sont portées sur les secteurs de l’hôtellerie, de la santé et de l’éducation.