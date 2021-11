Le réseau de mandataire BSK Immobilier ouvre son capital à ACTIVA CAPITAL

Pour accélérer son développement, BSK immobilier ouvre une part minoritaire de son capital à ACTIVA CAPITAL. Objectif à moyen terme : passer de 30 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Accélérer le développement du réseau de 1400 conseillers immobilier

Fondé en 2011 à Toulouse par Lionel Pelletier, BSK immobilier, est une plateforme digitale nationale à destination aujourd’hui de 1 400 conseillers immobiliers actifs. Le réseau de mandataire génère un volume de 4 000 transactions par an et réalise 30 millions de chiffre d’affaires. Pour accélérer son développement, l’entreprise ouvre une part minoritaire de son capital à ACTIVA CAPITAL, spécialiste de l’accompagnement de PME.

« Cette opération va permettre à BSK immobilier tout en conservant son ADN de poursuivre ses investissements, notamment dans le digital et le développement d’outils technologiques à destination de nos mandataires » se félicite Lionel Pelletier, président et actionnaire majoritaire du réseau. Au programme également, la poursuite du développement du réseau avec la structuration continue des équipes au siège, le renforcement du parcours de formation des mandataires immobiliers, le développement d’actions d’animations du réseau et la poursuite des investissements digitaux et du déploiement d’outils technologiques à destination des mandataires.

Cap sur 100 millions de chiffre d’affaires

La feuille de route prévoit aussi consolider le leadership et la notoriété de BSK. Le réseau qui figure parmi les acteurs principaux des réseaux digitaux de mandataires immobilier en France compte aussi se développer à l’international

BSK qui clôture son dernier exercice en septembre 2021, avec un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros vise 100 millions à moyen terme.

« Cet investissement est une opportunité unique qui se situe au cœur de notre savoir-faire. Nous sommes très fiers de pouvoir participer à cette nouvelle phase de croissance de BSK immobilier aux côtés de Lionel PELLETIER, son fondateur, avec qui nous partageons le même ADN entrepreneurial », déclarent de leur coté Alexandre MASSON et Christophe PARIER, Managing Patners d’Activa Capital.