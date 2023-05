Immobilier : Le studio de création de startups Urban Odyssey veut construire la ville de demain

Urban Odyssey accompagne startups et entrepreneurs du monde de l’immobilier et de la ville de demain. Retour sur les 36 mois de ce studio d’innovation qui contribuent déjà à la fabrique d’une ville plus vertueuse.

Face aux défis climatiques, les villes préparent leurs transitions. Une transition bas carbone (pour réduire drastiquement leurs émissions en CO2), une transition foncière (avec une meilleure préservation des sols et de la biodiversité) et une transition vers un bâti plus résilient (qui s’adapte dans le temps aux évolutions des usages et de nos modes de vie).

Les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement urbain sont au cœur de ces enjeux pour imaginer et opérer ces transitions. Créé fin 2019, Urban Odyssey est devenu un partenaire de référence auprès des start-up et des entrepreneurs du monde de l’immobilier et de la ville de demain.

Un studio adossé à un acteur majeur de l’immobilier en France

Pour y parvenir, Urban Odyssey a mis en place une méthodologie unique qui a fait ses preuves en apportant un accompagnement ultra-concret à ses start-up et entrepreneurs. La structure, adossée à Icade, acteur majeur de l’immobilier en France, a constitué une équipe à la fois experte en immobilier, en investissement start-up et en pilotage de dispositifs d’incubation.

Comme le précise Nicolas Bellégo, directeur général délégué du studio et directeur de l’innovation chez Icade : « Pour répondre aux nouveaux défis de la ville, sous le prisme de l’immobilier et du bâti, nous sommes convaincus qu’une meilleure alliance entre l’entrepreneuriat à impact et des grands groupes comme Icade peut contribuer à apporter de nouvelles solutions, capables de passer à l’échelle. C’est là tout l’enjeu du dispositif Urban Odyssey ! ».

3 ans : l’heure d’un premier bilan

Le studio compte à ce jour 13 start-up à son actif, avec d’ores-et-déjà des contributions très concrètes à la fabrique d’une ville plus vertueuse, toutes répondant à l’un de ces 4 enjeux : la transition bas-carbone du bâtiment, la transition foncière, la transition vers un bâti qui s’adapte davantage aux évolutions de nos modes de vie, et le digital et la tech au service de l’accélération de ces transitions.

En 2022 et avec un âge médian de 2 ans, ces start-up ont généré en moyenne un chiffre d’affaires de 300k€. Fort de ces premiers succès, le studio d’innovation poursuit son objectif de participer au lancement de 3 à 5 nouveaux projets chaque année.

Un studio d’innovation pour les entrepreneurs et les startups

En pratique, Urban Odyssey accompagne aussi bien des entrepreneurs en recherche d’un nouveau projet (le studio développe en interne un certain nombre de nouveaux concepts chaque année) que des start-up en cours de création qui souhaitent accélérer leur lancement grâce au studio et au soutien d’Icade.

Urban Odyssey se présente ainsi comme un partenaire opérationnel (qui fait partie intégrante de l’aventure entrepreneuriale aux côtés de ses fondateurs), un partenaire financier (en investissant jusqu’à 400k€ dans chacun des projets accompagnés) et un partenaire commercial (avec une mise en relation systématique avec des personnes décisionnaires chez Icade pour construire des relations industrielles).