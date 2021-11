Immobilier : Ces startups de la Proptech qui peuvent faire avancer votre projet

Souvent méconnues du grand public, les entreprises de la proptech se mettent en quatre au service des porteurs de projets. Voici la cartographie des solutions digitales du secteur de l’immobilier.

De plus en plus connectés, les Français recherchent des solutions digitales transparentes et faciles d’utilisation et ont des attentes plus importantes que jamais en matière d’accompagnement. 86% des acquéreurs considèrent en effet que le digital permet d’apporter plus de choix et pour 83% d’entre eux, il facilite l’achat immobilier.

Pas facile néanmoins pour les particuliers de s’y retrouver parmi les solutions offertes par les startups de la proptech au service de leurs projets immobiliers. Pour les aider, le garant nouvelle génération Cautioneo vient justement de publier une cartographie complète des acteurs digitaux français du secteur de l’immobilier regroupés par branches de solutions.

Visites de logement en réalité virtuelle, digitalisation de la vente, gestion du logement à distance… Le Mapping des Proptech 2021 dessous vous permet d’identifier facilement les entreprises susceptibles d’apporter une solution à vos problèmes.

Vous y trouverez des startup qui peuvent vous aider à réaliser un projet d’achat, de vente, d’investissement immobilier ou de gestion locative. Vous êtes aspirants locataires ? Vous y trouverez des plateformes de location, de coliving ou encore de conseil. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, le tableau consacre une catégorie aux garants en ligne… comme Cautioneo qui se porte garant pour tous les profils d’actifs grâce à une analyse complète de leurs dossiers.