Immobilier : Le Pap publie « Vendre son bien immobilier pour les nuls »

Dans un contexte où le marché immobilier montre des signes de ralentissement et dans lequel les vendeurs ne semblent pas avoir encore intégré le besoin d’adapter leurs prix, PAP donne toutes les clés aux particuliers qui souhaitent vendre leur logement dans les meilleurs délais avec la sortie de son livre « Vendre son bien immobilier pour les nuls ». Publié aux éditions First, disponible sur les sites de La Fnac, Amazon, Cultura, E-leclerc, ce livre est vendu au prix de 24 95 € au format broché et 17 99 € au format Kindle.

Rendre l’immobilier accessible à tous

« Tout se vend », affirme le livre dès le début. Même les biens immobiliers en mauvais état ou négligés depuis des années ont une valeur potentielle. Donc oui, tout se vend, mais pas à n’importe quel prix et pas dans n’importe quel délai.

Se fixer des objectifs … réalistes

Vendre son bien immobilier est conçu spécialement pour aider les particuliers à fixer des objectifs réalistes… et à les atteindre ! Qu’ils soient novices ou qu’ils aient déjà une expérience préalable, ce guide pratique les accompagne tout au long de leur parcours de vente.

« Nous avons la conviction que cette compétence leur servira au-delà de la vente qui les inquiète actuellement ! Savoir vendre un bien immobilier, c’est être capable de prendre les bonnes décisions lors des grands évènements de la vie (mariage, divorce, naissance, décès…). Et c’est aussi… savoir mieux acheter !« , précise Corinne Jolly est PDG de PAP.

Avec ce livre, PAP entend donc aider les particuliers à maîtriser leur patrimoine immobilier, et à être à l’aise dans toutes les décisions à ce sujet.

Un guide complet et pratique

Dans le livre « Vendre son bien immobilier », les auteurs ont identifié les différentes étapes chronologiques d’une vente, ce qui apporte une structure claire pour accompagner les vendeurs tout au long du processus.

Partie I : Combien vaut votre bien ? Cette partie explique comment fonctionne le marché immobilier, comment trouver le prix au m² autour de chez soi, comment positionner (objectivement) son bien et quelles surcotes et décotes appliquer en fonction de ces caractéristiques.

Partie II : La décision de vendre. Cette partie revient sur les différentes raisons de vendre et aide les particuliers à savoir s’ils doivent se lancer immédiatement ou attendre le moment opportun.

Partie III : Comment vendre ? Cette partie explore les différentes options de vente en direct ou par l’intermédiaire d’une agence. Les chapitres détaillent les modalités de la vente en direct, la possibilité de vendre en direct même avec un mandat en cours, ainsi que les particularités des différents intermédiaires.

Partie IV : Préparer sa vente. Cette partie détaille tous les documents à rassembler (diagnostics, documents de copropriété). Le chapitre sur la préparation du logement explique comment le mettre en valeur et propose des conseils sur les travaux éventuels (spoiler : il vaut généralement mieux NE PAS faire de travaux… et appliquer une décote !).

Partie V : Trouver un acheteur. C’est bien sûr le nerf de la guerre et cette partie explique donc où diffuser l’offre de vente et comment créer une annonce attrayante. La gestion des contacts et les visites sont également abordées, ainsi que la négociation et l’acceptation d’une offre d’achat. Pour ceux qui rencontrent des difficultés à trouver un acheteur, le guide propose des conseils pour comprendre les problèmes et trouver des solutions adaptées.

Partie VI : Signer la vente. C’est le volet juridique de la vente : cette partie couvre la signature du compromis de vente, avec tous les termes et les conditions spécifiques, ainsi que la signature de l’acte de vente qui officialise les décisions prises lors du compromis.

Partie VII : La plus-value immobilière. On finit par la partie fiscale ! Le guide explique qui est concerné par l’impôt sur les plus-values immobilières, énumère les cas d’exonération et fournit des informations sur le calcul de la plus-value.

La dernière partie revient sur différents cas particuliers de vente : la vente d’un garage/parking, d’un terrain ou la vente en viager.

Qui sont les experts derrière le livre ?

Pour rédiger ce guide qui nécessite des compétences variées, PAP a fait appel à trois de ses experts aux profils bien différents !

Corinne Jolly est PDG de PAP (Particulier à Particulier) depuis 2013. Son credo : 0 % commission pour tout le monde ! Titulaire d’un diplôme d’ingénieur informatique, elle a mis en place de nombreux services pour faciliter la vie des vendeurs, tels que l’estimation en ligne ou la visite virtuelle. Elle crée le coaching immobilier en 2019 pour accompagner les propriétaires dans leur vente et lance des boutiques PAP en 2023. Spécialiste du marché, elle intervient régulièrement dans les médias pour décrypter les tendances de l’immobilier et conseiller les particuliers.

David Volps est coach immobilier à PAP depuis 2017. Il accompagne les particuliers quotidiennement dans leur stratégie de vente, les aide à estimer leur prix et à trouver un acheteur. Il est titulaire d’un master 1 en droit social et a exercé pendant sept ans au sein d’une agence immobilière en tant que négociateur immobilier.

Marthe Gallois est juriste spécialisée en droit immobilier à PAP. Elle répond aux questions juridiques des propriétaires et rédige des articles sur PAP.fr pour vulgariser le droit immobilier. Elle est titulaire d’une maîtrise de droit privé et a exercé en tant que gestionnaire de patrimoine immobilier avant de rejoindre PAP.