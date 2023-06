Immobilier Cannes : Entre 30 et 40 000 €/m² pour un appartement avec terrasse sur la Croisette

Le marché de l’immobilier haut de gamme à Cannes est plus calme qu’à l’accoutumé sur cette période. Dominique Naudès, Directrice de l’agence Vaneau Luxury Real Estate Croisette, détaille les tendances de ce marché sur ce premier semestre 2023.

« Le printemps est en général très dynamique mais nous constatons cette année un marché plus stable, avec des acquéreurs et vendeurs qui s’observent », précise Dominique Naudès.

Difficile de vendre un appartement sans extérieur

Après avoir augmenté de 15% sur les deux dernières années, les prix ne fluctuent pas et tendent à rester au même niveau. Pour un appartement sur la croisette avec terrasse, ils peuvent varier entre 30 et 45 000 € du m² en fonction de l’étage et de la vue. Il est à noter que les appartements sans extérieur sont très difficiles à vendre depuis le covid.

« Nous recevons également de plus en plus de demandes pour des maisons, idéalement non loin de la côte, reprend la directrice d’agence. Toutefois, la hausse des taux et les difficultés liées au crédit immobilier n’impactent pas le marché. En effet, très peu de ventes se font à crédit, les acquéreurs paient généralement comptant. »

Dans plus de 75% des cas, les biens sont vendus clés en main, entièrement rénovés

A Cannes, dans le luxe, il faut distinguer trois marchés : les biens aux alentours de 2/3 millions, ceux à plus de 5 millions et enfin ceux à plus de 15 millions d’euros.

La clientèle est majoritairement européenne, les russes et les ukrainiens ayant totalement quitté le marché depuis le début de la guerre. Dans plus de 75% des cas, les biens sont vendus clés en main, entièrement rénovés. Cela peut aller jusqu’au linge de lit et à la vaisselle. Les propriétaires n’ont alors plus qu’à déposer leurs valises.

« Une nouveauté est à souligner du côté des acquéreurs. Ils nous demandent désormais de façon systématique des maisons aux normes sur le plan énergétique, ce qui n’était pas le cas auparavant« , souligne Dominique Naudès.

Dominique Naudès, Directrice de l’agence Vaneau Croisette