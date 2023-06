Immobilier La Croisette : 30 000 euros le mètre carrés pour un appartement rénové avec vue mer

L’emblématique promenade de bord de mer au cœur de la ville de Cannes ne cesse de s’embellir. Les résidences de grand standing sont très appréciées de la clientèle internationale et notamment, ses penthouses avec terrasse et vue mer. D’ici 2025, près d’un milliard d’euros seront investis pour le lifting de cette vitrine de la Côte d’Azur. Un chantier qui ne peut que doper l’immobilier de prestige.

Des travaux lancés en 2024 pour embellir ce boulevard du front de mer

La Côte d’Azur est une des destinations les plus prisées des acquéreurs d’une résidence secondaire. Au milieu de ce littoral, la ville de Cannes et sa mythique promenade, la Croisette. Du Palais du Festival au Cap de la Croisette, ce boulevard bordé de palmiers et de plages date des années 60. De nouveaux travaux seront lancés en 2024 pour poursuivre les aménagements déjà entrepris. Le Vieux Port est en cours de rénovation et le Casino Palm Beach s’apprête à rouvrir après d’importants travaux. C’est ensuite tout le boulevard du front de mer qui bénéficiera de nouveaux aménagements urbains.

D’un côté du trottoir se trouve les boutiques de luxe, de l’autre, les plages aménagées du Carlton, du Majestic ou du Martinez rivalisent d’offres gastronomiques et festives. Les palaces ne cessent de faire peau neuve. Le Marriott, le Martinez et le Carlton ont fait l’objet d’important travaux. Les immeubles résidentiels se mettent progressivement au niveau.

45 millions d’euros pour un penthouse en duplex dans la résidence First Croisette

En face du Palais des Festivals, la résidence First Croisette avait défrayé la chronique il y a 3 ans avec ses 21 appartements de grand standing et notamment son penthouse en duplex proposé à la vente pour un prix avoisinant les 45 millions d’euros.

A l’autre bout du boulevard bordé de palmiers, la Résidence Marly surplombe le Port Canto. Légèrement en retrait de la promenade et toujours magnifiquement entretenue, elle propose de beaux appartements bordés de terrasses spacieuses. « Nous y avons fait 4 ventes en 2022 », fait remarquer Alexandre Tchigrachon, agent immobilier Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate d’une des 3 agences cannoises du réseau. Légèrement à l’écart du centre-ville, surplombant les gros yachts du Port Canto et offrant une magnifique vue sur la baie de Cannes avec au loin le massif de l’Esterel, elle est une des plus belles résidences du bord de mer.

30 000 €/m² : le 1er prix pour un appartement rénové avec vue sur mer

« Pour un appartement rénové avec vue sur mer, les tarifs démarrent à environ 30 000 euros du mètre carrés pour un étage élevé et peuvent monter jusqu’à 50 000 euros sur des biens d’exception tels que les penthouses », fait remarquer Alexandre Tchigrachon.

La clientèle, en grande majorité d’Europe du Nord, se presse toujours pour avoir un pied-à-terre surplombant la baie de Cannes. Allemands, belges, scandinaves apprécient l’animation de la station balnéaire, ses boutiques de luxe et une offre de restaurants de plus en plus abondante.

L’embellissement de la Croisette va continuer à valoriser le foncier

Les prix restent haut, en particulier sur le centre Croisette et l’embellissement de la Croisette va continuer à valoriser le foncier. La rénovation du Vieux Port, l’ouverture du nouveau Casino Palm Beach et son cortège de tables renommées préfigurent le lifting urbain du boulevard Croisette, annoncé pour 2025.

Source : Michaël Zingraf Christie's International Real Estate