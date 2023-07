Immobilier Nantes : Entre 4 000 et 7 000 €/m² pour un appartement bien placé

A Nantes, le nombre de biens à vendre est en hausse. Conséquences : les exigences des acquéreurs augmentent, avec de plus fortes négociations et des délais de vente rallongés.

Le marché nantais où le nombre de transactions a baissé de 30 % depuis un an mais les évolutions sont très différentes en fonction des typologies de biens.

Les appartements haussmanniens de centre-ville qui n’ont parfois ni ascenseur, ni surface extérieure, ni parking sont les grands perdants du marché. Les hôtels particuliers et les très grandes maisons bourgeoises ont moins d’attrait auprès des acquéreurs, avec pour conséquence une légère baisse des prix.

Un marché immobilier haut de gamme porté par les biens contemporains et les maisons familiales

« En revanche, les appartements contemporains et les maisons familiales de centre-ville jusqu’à 200 m² restent toujours très prisés, à l’image des grandes maisons contemporaines avec piscine et grand jardin à Nantes ou dans sa proche périphérie », note Etienne de Gibon, directeur associé BARNES Nantes – Atlantique.

Sur ces biens contemporains, les prix restent stables entre 4 000 et 7 000 €/m², s’ils sont bien placés dans des quartiers recherchés tels que Monselet, Procé, Canclaux, Mellinet, St Pasquier ou St Donatien ou en proche périphérie. En plus de l’emplacement, c’est aujourd’hui le diagnostic de performance énergétique qui est de plus en plus regardé, avec une prise de conscience du coût et de la nature des travaux requis.

« A l’image de nombreuses grandes villes françaises, nous observons un renforcement de notre stock de biens disponibles, avec un nombre de mandats qui a doublé depuis 1 an. Au vu de cette nouvelle réalité de marché, les exigences des acquéreurs augmentent, avec de plus fortes négociations et des délais de vente rallongés », poursuit-il.

Exemple de biens à vendre

Maison contemporaine à Nantes Perverie

Cette maison contemporaine de 222 m², entièrement rénovée en 2020, ouvre sur un jardin orienté sud de 300 m². Le bien est situé à proximité immédiate du centre-ville, transports, écoles et commerces. Prix de vente : 1 278 000 €.