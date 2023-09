Immobilier : Rendez-vous les 4 & 5 décembre au salon IMMO, le Congrès Immobilier FNAIM

IMMO, le Congrès Immobilier FNAIM aura lieu au Carrousel du Louvre les 4 et 5 décembre 2023. Avec cette année encore toujours plus d’intervenants et de conférences. Inscrivez-vous !

Changement de nom et d’identité visuelle…, le Congrès de la FNAIM* fait peau neuve. Pour cette 77e édition, cet événement destinés aux professionnels, qui se tiendra au Carrousel du Louvre, devient «IMMO, Le Congrès Immobilier FNAIM».

« Cette identité est avant tout une invitation à l’ouverture vers tous les professionnels où le mot IMMO ramène les métiers au cœur de l’événement », souligne Loïc Cantin, Président de la Fédération Nationale de l’Immobilier

Deux journées de débats, de conférences et de plénières

L’immobilier, ensemble de toutes nos forces : c’est sous cette thématique que se retrouveront congressistes et professionnels de l’immobilier pour deux journées riches en débats, conférences plénières de haut niveau et ateliers, autour d’intervenants de renom qui viendront partager leurs expériences.

Accueillant toujours plus d’intervenants et de conférences, le Congrès de la FNAIM attend cette année 4 000 visiteurs et 150 exposants, et proposera 5 plénières et 30 ateliers. De quoi permettre aux professionnels de l’immobilier de trouver des réponses à leur attentes et de les à relever les défis

Lundi 4 décembre

Loïc Cantin échangera avec les professionnels de l’immobilier. Il tirera le bilan de cette année 2023 et apportera son éclairage sur les enjeux à venir.

Vincent Lemaire présentera sa conférence « Com’ en couleurs », une animation au ton humoristique, tout en apprenant à mieux se connaître et à mieux communiquer avec son entourage personnel et professionnel.

Directeur du cyclisme chez ASO et Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme animera une conférence sur le thème « Le collectif est notre force« . Depuis qu’il en a pris les rênes en 2007, Christian Prudhomme n’a eu de cesse de chercher à innover et à donner un nouveau souffle au Tour. Acteur clé de son développement, cet homme d’engagement est aujourd’hui une figure incontournable du monde du cyclisme. Christian Prudhomme viendra partager sa passion pour le cyclisme mais aussi pour le collectif. Ce collectif qui transcende, qui permet d’atteindre des sommets, parfois insurmontables, de se dépasser. Ce collectif qui permet de vivre des épopées fantastiques et mémorables.

Mardi 5 décembre

Loïc Cantin et le ministre délégué au Logement Patrice Vergriete ouvriront la traditionnelle séquence politique !

Marie-Amélie Le Fur, multimédaillée en para-athlétisme et présidente du Comité paralympique et sportif français, animera une conférence sur le thème « La résilience est notre force ». Marie-Amélie Le Fur dirige aujourd’hui le Comité Paralympique et Sportif français des JO 2024. Cette femme, dont la détermination force l’admiration, est aussi multi médaillée olympique dans la catégorie athlète handisport. Son handicap n’a jamais altéré sa rage de gagner. Sa persévérance, sa capacité à surmonter les épreuves lui ont permis de réaliser ses rêves. Pourtant être résilient, autrement dit savoir rebondir et être capables de continuer à avancer avec confiance n’est ni inné, ni évident. A l’heure où le secteur immobilier est chahuté, le partage d’expérience et la vision de Marie-Amélie Le Fur seront sans conteste, une réelle bouffée d’oxygène et une belle leçon de vie.

Des heures de formation validées

Comme chaque année, de nombreux ateliers métiers concrets et pédagogiques, comptabilisés dans les heures de formation, sont proposés aux participants, complétant ainsi les interventions des plénières. Vous pouvez valider jusqu’à 6h de formation, 2 heures au titre des colloques, 4 heures au titre des formations payantes.

*Les inscriptions de l’événement son accessible en ligne.