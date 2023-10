Nantes : Magnifique maison d’architecte de 236 m² avec piscine et vue dégagée

Située dans le quartier de l’Hippodrome de Nantes, cette maison d’architecte, d’une superficie de 326 m², de 11 pièces et 7 chambres, repose sur une vaste parcelle de presque 2 000 m².

Les fondations de cette résidence remontent aux années 1970 mais elle a subi une transformation totale, fusionnant harmonieusement passé et modernité.

Des terrasses surplombent le jardin et la piscine exposée sud

Au rez-de-chaussée dispose d’une somptueuse suite parentale comprenant sa propre salle de bains et un dressing. De plus, d’élégantes pièces de vie s’ouvrent sur des terrasses qui surplombent le jardin, offrant une vue imprenable sur la piscine, qui se dore au soleil du sud.

Un appartement de 74 m² totalement indépendant

Les autres niveaux offrent 6 chambres supplémentaires, une salle de sport et un autre salon. Enfin, un appartement de 74 m² totalement indépendant et de plain-pied avec terrasse (séjour et 2 chambres) représente une opportunité idéale, que ce soit pour un investissement locatif, un usage personnel ou professionnel.

Son prix : 1 385 000 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Barnes.com