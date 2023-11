La 10ème édition du RENT 2023, événement phare dédié à la proptech et à l’innovation dans le domaine de l’immobilier s’est tenue les 7 et 8 novembre porte de Versailles à Paris. Et comme à l’accoutumée, nous avons installé notre studio éphémère au coeur du Parc des Expositions de la porte de Versaille (Paris) dans […]

La 10ème édition du RENT 2023, événement phare dédié à la proptech et à l’innovation dans le domaine de l’immobilier s’est tenue les 7 et 8 novembre porte de Versailles à Paris. Et comme à l’accoutumée, nous avons installé notre studio éphémère au coeur du Parc des Expositions de la porte de Versaille (Paris) dans une ambiance bouillonnante.

39 interviews conviviales en 2 jours

Une quarantaine d’interviews ont été menée tambour battant par Ariane Artinian avec l’équipe de MySweetImmo, le média de référence des experts de l’immobilier. Le fil conducteur de ces rencontres immobilières en mode proptech ? Comment l’innovation peut-elle soutenir les acteurs de l’immobilier dans un marché en crise ?

Des rencontres avec des leaders et des pionniers

Le salon RENT 2023 a mis l’accent sur une question cruciale : comment les avancées technologiques, l’intelligence artificielle et les solutions de la Proptech peuvent-elles aider les professionnels de l’immobilier à surmonter les défis d’un marché en crise ? Les interviews explorent les façons dont l’innovation peut être un levier clé pour les acteurs de l’immobilier par les temps qui courent.

Des leaders d’opinion aux pionniers de la Proptech, les participants ont partagé leurs perspectives sur l’importance de l’innovation pour la survie et le développement des entreprises immobilières. Ces conversations mettent l’accent sur la façon dont les acteurs de la proptech peuvent être des partenaires de navigation des temps incertains.

Suivez MySweetImmo sur YouTube La playlist du Salon RENT 2023 est un guide essentiel pour comprendre comment l’innovation peut être un allié puissant dans un secteur immobilier confronté à la crise. A écouter pour booster votre business ou votre carriére et adapter vos stratégies. Pour accéder à la playlist you tube, c’est ici ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour des contenus exclusifs sur l’immobilier. Rejoignez notre communauté et restez à la pointe de l’actualité immobilière !

Des conseils Un Guide pour Prendre les Bonnes Décisions

Nos interviews menées sur un ton convivial et pratique, offrent des conseils concrets et des stratégies efficaces pour les professionnels de l’immobilier. Elles abordent la manière dont l’innovation peut être utilisée pour prendre des décisions stratégiques éclairées, même dans un contexte économique difficile.

Ces rencontres enrichissantes sont une mine d’or d’informations pratiques pour les agents immobiliers, les syndics ou encore les administrateurs de biens. Elles visent à éclairer les professionnels pour rester compétitifs et proactifs, soulignant l’importance de l’innovation en tant qu’outil stratégique dans un marché en pleine mutation.

Merci à nos invités

Un grand merci à celles et ceux qui font l’immobilier d’aujourd’hui et qui réfléchissent à celui demain d’être passé sur notre plateau et de s’être prêté de l’interview en mode sweet authentique :

Eric Allouche (ERA), Olivier Alonso (Nestenn), Michaël Benchabat (MeilleursBiens), Yannick Bordes (Procivis), Frédéric Bourelly (Mon Chasseur Immo), Brice Bonato (Sextant), Frédéric Camus (FCI Immobilier),Brice Cardi (L’Adresse), Olivier de Chabot Tramecourt (Mercure), Olivier Colcombet (Digit RE), Stéphane Daumillare (Lycaon), Alexandra Dien (Septeo ADB), Jean-Pierre Domingo (Septeo)

FrancK Dudouet (Eemo), Laurent Demeure (Coldwell Banker Europa Realty), Stéphane Fritz (Guy Hoquet Immobilier), Hugues Galambrun (Septeo), Julien Girard (Hoquet Business), Thibault Guillaume (VitrineMedia), Yann Jehanno (Laforêt), Cyril Janin (Bien’Ici), Isabelle Larochette (I Loge You)

Franck Le Tendre (AVIV), Michel Le Bras (Proprietes-privees), Jonathan Le Corronc Clady (FNAIM), Manuel Letort (Beely), Cédric Lavaud (Fichier AMEPI), Maria Eugenia Lopez (Heria), Charles Marinakis (Century 21), François Moerlen (Locagestion), Bérangere Oster (Wuest Partner), Hervé Parent (RENT), Fabien Patou (Plato), Etienne Petit (Septeo), Olivier Princivalle (FNAIM Grand Paris), Romain Solenne (Promy), Auriane Friggeri (Lockimmo).