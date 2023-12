Immobilier : PANTONE 13-1023 Peach Fuzz sera la couleur de l’année 2024

Les nouvelles technologies et les nouvelles plateformes diffusent en permanence des informations qui sont parfois déroutantes et angoissantes. Ces sollicitations permanentes peuvent provoquer un sentiment collectif d’anxiété, de méfiance et d’isolement.

La période Covid a provoqué un manque dans les relations humaines, plus de chaleur ni de moments partagés avec nos amis ou famille. Il en découle un constat sur la vie, la manière de la vivre et la hiérarchie des besoins.

Le coeur : Être ensemble et ce que cela procure

PANTONE 13-1023 Peach Fuzz présente une nouvelle approche de la douceur. Une nuance tendre qui exprime le désir d’être proche des êtres aimés ; dont l’étreinte chaleureuse et accueillante transmet un message de compassion et d’empathie.

Une couleur nourricière dont la sensibilité douillette rapproche les gens et éveille le sens du toucher ; propre et floue, elle donne une impression de jeunesse et de modernité.

L’esprit : Bien-être pour trouver la paix intérieure

Douce teinte pêche nichée entre le rose et l’orange, elle apporte un sentiment d’appartenance, invite à se recentrer et offre l’opportunité de s’épanouir en évoquant le calme. Elle crée un espace pour être, ressentir et guérir.

PANTONE 13-1023 Peach Fuzz a un impact direct sur le bien-être. Cette couleur éveille les sens et rappelle la chaleur d’un cocon.

Le corps : Créer une communauté et collaborer

PANTONE 13-1023 Peach Fuzz est une teinte sincère qui apporte un sentiment de tendresse, de prise en charge de soi et de sa communauté.

Cette douce teinte pêche met l’accent sur l’importance de se rassembler avec d’autres personnes, d’agir avec détermination et d’être plus actif au sein de sa communauté, pour soi et pour les autres.

Évocatrice de bon goût

Créant la symbiose entre les sens du goût, de la vue, du toucher et de l’odorat. Elle devient la touche chaleureuse et rassurante nécessaire à toutes les décorations intérieures. La couleur Pantone© de l’année s’adapte à un large éventail de matériaux, de textures et de finitions.

Elle est disponible en mat, velours, satin et brillant, à la demande dans les 170 magasins Tollens.