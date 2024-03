Paris : Très bel appartement de 90 m² dans le 7e

Cet appartement unique, avenue de Breteuil à proximité de la Tour Eiffel, dans un immeuble de charme datant de 1910, est idéal pour un pied-à-terre.

5 pièces et deux chambres

Situé au deuxième étage avec ascenseur, il offre 90 m² de confort et de luminosité, avec 5 pièces et deux chambres. Il se décompose en un salon-séjour spacieux, une chambre principale avec vue sur l’avenue, une chambre d’enfant et une cuisine fonctionnelle sur cour et salle de bains.

Cheminée, parquet et moulures

Avec une hauteur sous plafond de 3 mètres, ses éléments d’origine, cheminée, parquet et moulures, ajoutent un certain cachet. Bonus : l’appartement est vendu avec un débarras de 7,35 m² au sixième étage.

Son prix : 1 400 000€. Pour en savoir plus, rendez vous sur varenne.