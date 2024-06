Immobilier Nancy : Alexandre Schmitt ouvre une agence Viagimmo

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées en viager, vente à terme et vente en nue-propriété, continue son expansion en ouvrant une nouvelle agence à Nancy, dirigée par Alexandre Schmitt.

Diplômé de l’école de commerce de Nancy, Alexandre Schmitt, âgé de 49 ans et père de trois enfants, a entamé sa carrière en tant qu’ingénieur commercial dans le secteur des télécommunications avant de se tourner vers l’industrie automobile.

Une 1ère carrière dans le secteur automobile

Pendant deux décennies, il a occupé divers postes au sein de différents constructeurs automobiles, grimpant les échelons jusqu’à devenir directeur de concession, puis directeur régional, et enfin directeur général opérationnel, supervisant 80 points de vente automobiles. Une période de réflexion va le mener à s’intéresser au viager.

Bien qu’il se soit rapproché du réseau Viagimmo dès 2020, les circonstances sanitaires vont retarder la concrétisation de son projet. Quatre ans plus tard, en 2024, il sent que le moment de se lancer est arrivé et rejoint Viagimmo pour ouvrir son agence à Nancy.

Donner un nouveau sens à une carrière professionnelle

« Depuis plusieurs années, j’avais le désir d’intégrer davantage d’humanité et de donner un nouveau sens à ma carrière professionnelle. Par ailleurs l’actualité, marquée par les difficultés financières auxquelles sont confrontés les seniors en raison de la baisse de leur pouvoir d’achat ainsi que par les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les candidats à l’accession à la propriété, m’a sensibilisé à l’importance sociétale du viager. J’ai également été séduit par le viager libre qui reste assez méconnu, alors qu’il offre de nombreux avantages notamment d’un point de vue fiscal pour les vendeurs et qui permet parallèlement aux acheteurs d’acquérir de suite un bien libre de toute occupation. Désireux d’entreprendre tout en bénéficiant d’un encadrement et d’outils spécifiques, rejoindre la franchise Viagimmo était une évidence», explique Alexandre Schmitt.