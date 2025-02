Immobilier insalubre, syndrome de Diogène… : Comment gérer la situation ?

Quand on parle d’immobilier et de logement, il y a un sujet dont on parle peu, alors qu’il est pourtant au carrefour du bien-être et de la santé : la propreté. Le Groupe 2V Services débarrasse, nettoie et désinfecte les logements en mode “clé en main”.

Chaque jour, des logements insalubres sont le théâtre de détresses invisibles. Derrière ces murs jonchés d’objets accumulés, derrière ces pièces rongées par l’humidité et les nuisibles, des habitants tentent de survivre dans l’ombre. Ces lieux ne sont pas seulement inhabités, ils sont inaccessibles, hors d’usage, condamnés à l’oubli. Qui intervient quand plus personne ne peut entrer ? Qui redonne vie à ces espaces abandonnés par le monde extérieur ?

Insalubrité : les cas de figure

Qu’il s’agisse d’y vivre, de le louer ou de le vendre, il semble aller de soi que le logement doit être propre. Mais, en pratique, il existe de multiples situations dans lesquelles le nettoyage des lieux peut s’avérer extrêmement compliqué :

Quand l’occupant est atteint du syndrome de Diogène : cette pathologie qui touche 1 personne sur 2 000 et qui se traduit par un renoncement partiel voire total de l’entretien (accumulation compulsive : détritus, bibelots, objets divers…) parfois durant plusieurs années.

Lorsque l’occupant, isolé ou/et en perte d’autonomie, n’est plus en mesure d’entretenir son logement, mais doit mettre au propre son logement pour son maintien à domicile.

En cas de décès ou de suicide, la charge émotionnelle étant souvent trop lourde pour la famille. Suite à un dégât des eaux ou à un sinistre, suite à une occupation illégale par des squatters ou lorsqu’il y a eu une infestation de nuisibles (ex. : cafards) que faire?

Dans ces situations, la tâche à réaliser semble immense, décourageante, effrayante même.

Au-delà de la question de l’affect, les personnes sont aussi désemparées et démunies face à des problèmes très concrets tels que le manque de temps pour tout réaliser, le manque de connaissances pour savoir quel produit utiliser et comment, et le manque de matériel de pointe pour effectuer un nettoyage efficace sans se mettre en danger (émanations toxiques) ni polluer la planète.

À lire aussi Saint-Valentin : Sécurisez votre amour et votre patrimoine avec un contrat de mariage

De personnes démunies face à l’ampleur de la tâche

Tous se sentent seuls face à l’ampleur du travail à réaliser. La situation est d’autant plus problématique qu’il faut souvent agir vite pour ne pas laisser la situation s’amplifier : aggravation des conséquences d’un dégât des eaux via l’humidité si le lieu n’est pas nettoyé, prolifération des insectes ou des rongeurs en cas d’infestation… Pour éviter également des problèmes de voisinage à cause des odeurs, des nuisibles, ou d’une esthétique dégradée (ex. : objets/détritus accumulés sur le balcon ou dans le jardin, à la vue de tous). Pour ne pas perdre de revenus lorsque la mise en location ou la vente du bien est impossible en l’état. Et pour permettre d’envisager, dans de meilleures conditions, d’éventuels travaux de maintenance et de rénovation.

C’est dans ce contexte que le Groupe 2V Services intervient afin d’apporter des solutions concrètes et une expertise haut de gamme via son Pôle “Débarras-Désinfection”. L’équipe 2V Services est très sollicitée dans ce domaine par les structures sociales, médico-sociales, les organismes publics, ainsi que tous les aidants familiaux qui font face à ces phénomènes en constante augmentation.

À lire aussi Les avantages des assurances habitation pour les résidences secondaires

Renouer avec la propreté pour un environnement sain et habitable

« Ces interventions, bien au-delà du nettoyage, sont souvent le dernier espoir des personnes concernées. Les collectivités, les familles et les professionnels font appel à nous face à l’ampleur du défi », souligne Vincent Viarouge (Gérant).

Et il ajoute : « Nous sommes particulièrement demandés pour des problématiques de syndrome de Diogène (45 % des interventions reflètent ce trouble d’accumulation), d’incurie et d’insalubrité, de décès et de perte d’autonomie, ou encore de squats« .

le Groupe 2V Services propose une offre “clé en main”, à la demande, pour répondre à tous les besoins ponctuels et avoir la garantie d’un logement propre et sain. 2V Services intervient également pour tout autre type de locaux : caves, combles, garage, etc. D’où le succès de la solution du pôle “Débarras-Désinfection” proposée par le Groupe 2V Services. D’abord développée en Île-de-France, elle est aussi accessible désormais en Gironde.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements